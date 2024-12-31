Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії". Водночас кабельні інтернет-провайдери обіцяють надавати послуги у звичайному режимі.

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Що відомо про відключення мобільного інтернету в Криму

У тимчасово окупованому Криму російська влада повідомила про можливі відключення мобільного інтернету під час новорічних свят "для забезпечення безпеки".

Зазначається, що мобільний інтернет може бути відключений у будь-який час, а не лише вночі. Однак стільниковий зв'язок, зокрема дзвінки та SMS, залишатиметься доступним.

Згідно з інформацією, всі кабельні інтернет-провайдери продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, забезпечуючи доступ до домашніх, офісних та міських підключень, а також Wi-Fi.

Нагадаємо, що у ніч на 31 грудня в Чорному морі дрони ГУР Magura V5 знищили російський гелікоптер Мі-8. Також було уражено ще один ворожий вертоліт, проте він зміг дістатися до свого аеродрому базування.