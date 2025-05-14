Милитаризация туристического сезона: в Крыму оккупанты заставляют в отели селить военных
- Оккупационная администрация в Крыму требует от отелей заселить около 30% номеров российскими военными на лето, без прибыли для владельцев.
- Центр национального сопротивления заявляет о провале туристического сезона в Крыму, отели остаются пустыми, а бизнес терпит убытки.
Оккупационная администрация требует от владельцев гостиничного бизнеса в Крыму на лето заселить в номера российских военных. В этом году силовиков будут селить вместе с гражданским населением.
Перед началом курортного сезона отелям присылают распоряжение с требованием забронировать около 30% номеров для поселения там силовиков на все лето, сообщает 24 Канал со ссылкой на активистов движения "Желтая Лента".
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Что обещают владельцам отелей
Владельцам гостиничного бизнеса напрямую обещают нулевые доходы от проживания силовиков, отмечает "Желтая лента". Оккупационная администрация называет это некой компенсацией себестоимости жилья – то есть, без прибыли и наценок. Пока не понятно, как именно будет высчитываться такая сумма.
То есть вместо того, чтобы селить военных отдельно, выкупая конкретные санатории, оккупанты планируют и во время курортного сезона расселять силовиков вместе с гражданским населением,
– сообщают активисты "Желтой ленты".
Со своей стороны Центр национального сопротивления (ЦНС) заявляет, что оккупация Крыма Россией вместо развития принесла упадок. Наиболее показательным примером является в очередной раз проваленный туристический сезон.
Несмотря на заявления о якобы запланированном наплыве 6 миллионов туристов, отели стоят пустые, владельцы банкротятся и считают убытки, а бизнес держится на субсидиях. Цифры – фейк, ситуация – критическая, отмечает ЦНС.
Почему Крым больше не привлекает туристов
Кроме тотальной милитаризации полуострова и стабильной "бабовни" по аэродромам оккупантов от ВСУ, курортный сезон – 2025 в Крыму сильно пострадает из-за чрезвычайной ситуации с разливом мазута в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
Обратите внимание! В результате аварии 2 танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, "Волгонефть-212" перевозил 4300 тонн мазута, примерно столько же нефтепродуктов было на борту танкера "Волгонефти-239".
Только 28 декабря оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации на полуострове, в то время, когда мазут уже достиг российской Анапы. Россияне все это время утверждали, что у них все под контролем, когда мазутные массы осели на дне моря, образовав мертвую зону, которая будет травить все живое в течение десятков лет. Впрочем российские эксперты не устают заявлять, что купаться в Черном море совсем безопасно, как и есть оттуда рыбу.
Кроме очевидной мазутной опасности, оккупанты за 11 лет развалили инфраструктуру полуострова, поотбирали имущество у местных и бизнеса, а санкции изолировали полуостров от мира, констатирует ЦНС.