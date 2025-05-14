Оккупационная администрация требует от владельцев гостиничного бизнеса в Крыму на лето заселить в номера российских военных. В этом году силовиков будут селить вместе с гражданским населением.

Перед началом курортного сезона отелям присылают распоряжение с требованием забронировать около 30% номеров для поселения там силовиков на все лето, сообщает 24 Канал со ссылкой на активистов движения "Желтая Лента".

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Что обещают владельцам отелей

Владельцам гостиничного бизнеса напрямую обещают нулевые доходы от проживания силовиков, отмечает "Желтая лента". Оккупационная администрация называет это некой компенсацией себестоимости жилья – то есть, без прибыли и наценок. Пока не понятно, как именно будет высчитываться такая сумма.

То есть вместо того, чтобы селить военных отдельно, выкупая конкретные санатории, оккупанты планируют и во время курортного сезона расселять силовиков вместе с гражданским населением,

– сообщают активисты "Желтой ленты".

Со своей стороны Центр национального сопротивления (ЦНС) заявляет, что оккупация Крыма Россией вместо развития принесла упадок. Наиболее показательным примером является в очередной раз проваленный туристический сезон.

Несмотря на заявления о якобы запланированном наплыве 6 миллионов туристов, отели стоят пустые, владельцы банкротятся и считают убытки, а бизнес держится на субсидиях. Цифры – фейк, ситуация – критическая, отмечает ЦНС.