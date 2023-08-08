На "пограничной заставе" в оккупированном Крыму взорвалась самодельная взрывчатка

На "пограничной заставе" во временно оккупированном Крыму взорвалось самодельное взрывное устройство. Это произошло утром 5 августа.

Известно, что "застава" дислоцируется вблизи села Соляное. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют все подробности. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Подробности взрыва

По данным росСМИ, самодельное взрывное устройство взорвалось на "пограничной заставе" в Крыму. Взрыв раздался 5 августа на одном из залогов в Ленинском районе Крыма.

По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. Сейчас выясняется, кто заложил взрывное устройство.

Отметим, что "застава" дислоцируется вблизи села Соляное, а за селом – пограничный блокпост оккупантов.

Примечательно, что именно Соляное в пограничную зону не входит, а лицам, не являющимся гражданами России, без соответствующих документов запрещается движение к северу от Соляного.

В то же время россияне могут посещать Арабатскую стрелку к северу от Соляного при обязательном наличии внутреннего паспорта гражданина России, не приближаясь к линии границы с Херсонской областью Украины ближе 5 километров.



Где расположена "пограничная застава" в Крыму / Карта

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