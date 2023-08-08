На "пограничной заставе" в оккупированном Крыму взорвалась самодельная взрывчатка
На "пограничной заставе" во временно оккупированном Крыму взорвалось самодельное взрывное устройство. Это произошло утром 5 августа.
Известно, что "застава" дислоцируется вблизи села Соляное. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют все подробности. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Подробности взрыва
По данным росСМИ, самодельное взрывное устройство взорвалось на "пограничной заставе" в Крыму. Взрыв раздался 5 августа на одном из залогов в Ленинском районе Крыма.
По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. Сейчас выясняется, кто заложил взрывное устройство.
Отметим, что "застава" дислоцируется вблизи села Соляное, а за селом – пограничный блокпост оккупантов.
Примечательно, что именно Соляное в пограничную зону не входит, а лицам, не являющимся гражданами России, без соответствующих документов запрещается движение к северу от Соляного.
В то же время россияне могут посещать Арабатскую стрелку к северу от Соляного при обязательном наличии внутреннего паспорта гражданина России, не приближаясь к линии границы с Херсонской областью Украины ближе 5 километров.
Где расположена "пограничная застава" в Крыму / Карта
Постоянные взрывы в России
- Недавно в Калужской, Тульской и Московской областях местные жители слышали взрывы. Пропагандисты заявляют, что это – последствия работы систем противовоздушной обороны.
- В российской республике Удмуртия произошел взрыв на территории Воткинского завода. На этом предприятии оккупанты производят военную технику, в том числе ракеты "Искандер" и "Точка-У".
- Кстати, ночь на 5 августа была крайне беспокойной для россиян. Взрывы слышали не только во временно оккупированном Крыму, но и в самой России. Если точнее, в Курской области.