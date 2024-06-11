Поразив эту цель россиян – горит все рядом: военная сводка от Свитана

Наши защитники поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 и два С-300 в Крыму. У противника просто нет систем, способных бороться с баллистическими ракетами ATACMS.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что наши спецслужбы сначала уничтожили "глаза" оккупантов на полуострове.

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Удар по С-300 и С-400 в Крыму

Свитан отметил, что комплекс С-400 – это хорошо покрашенный С-300, так что это примерно один и тот же ЗРК. В свое время он предназначался для выполнения боевых задач преимущественно по аэроцелям.

По его словам, наши спецслужбы сначала уничтожили "глаза" оккупантов – радиолокаторы дальнего контроля, которые "видят" восходящую траекторию. Осуществив соответствующий расчет, С-300 или С-400 иногда, возможно, смогли бы перехватить и баллистику.

Поэтому мы и просили ракеты ATACMS, подчеркнул Свитан. Дело в том, что сейчас против них у россиян нет систем, которые могли хотя бы с 50-процентной гарантией сбивать эти ракеты. Захватчики просто не успевают отработать по баллистике, то есть по ракетам ATACMS разного уровня.

Почему для баллистических ракет комплекс ПВО довольно жирная цель: подожги одну пусковую установку – выгорит все, что стоит рядом,

– объяснил полковник запаса.

Он добавил, что оптимальным вариантом того, как можно накрывать расположение С-300 и С-400, являются кассетные боеприпасы. Они повреждают эти комплексы либо происходит детонация боезаряда, вследствие чего выгорает ракетное топливо, оставляя соответствующие следы.

ВСУ сбили очередной Су-25

Летчик-инструктор заметил, что срок эксплуатации Су-25 уже подходит к концу, поскольку их выпускали еще во времена Советского Союза. Россияне их не жалеют, понимая, что это расходный материал, конечно, вместе с летчиками. Оккупанты вообще не остановятся, пока полностью не используют все Су-25.

По его словам, россияне применяют эти самолеты в одну сторону, понимая, что "сушка" будет сбита, однако все же выполнит определенное боевое задание.

Он отметил, что у нас сейчас появилось достаточно соответствующего вооружения. В частности, зашли в большом количестве ПЗРК Stinger, среди которых есть и модернизированные, то есть с увеличенной дальностью.

Поэтому российские летчики не понимают, кто их сбивает,

– сказал Свитан.

Ведь, добавил он, россияне по дальности будто не заходят в зону поражения, но наши воины уничтожают их самолеты. А для выполнения соответствующих задач может быть несколько вариантов.

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