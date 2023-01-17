Российский репрессивный конвейер не останавливался, – Чубаров о действиях оккупантов в Крыму
Россияне продолжают репрессии во временно оккупированном Крыму против коренного народа полуострова – крымских татар.
Об этом 24 Каналу рассказал Рефат Чубаров. Он отметил, что с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины репрессии в Крыму усилились. Крымским татарам выносят приговоры до 17 лет заключения.
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По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, российский репрессивный конвейер не останавливался ни на минуту.
Недавно вынесли ряд приговоров военного суда в Ростове-на-Дону – на территории России,
– отметил он.
Он пояснил, что большинство крымских татар, против которых фабрикуются уголовные дела, обвиняют в принадлежности к террористическим или экстремистским группировкам. Такими делами в России занимаются военные суды. И самый близкий к оккупированному Крыму такой суд именно в Ростове-на-Дону.
В Крыму продолжаются репрессии против крымских татар: смотрите видео
Эрдоган поговорил с Путиным о судьбе крымских политзаключенных
Чубаров сообщил, что на прошлой неделе в Анкаре проходила международная конференция омбудсменов мира. Там прошла встреча Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом.
На этой встрече очень подробно обсуждался вопрос освобождения, обмена военнопленных, в том числе раненых, а также крымских политзаключенных.
– подчеркнул собеседник.
По его словам, Эрдоган заверил, что будет об этом говорить с Владимиром Путиным. Вчера СМИ сообщили, что разговор Эрдогана с Путиным состоялся 16 января.
"Президент Турции действительно поднял этот вопрос. Но отзовется ли российская сторона на вопрос освобождения военнопленных, гражданских заложников и крымских политзаключенных, это уже от нас не зависит. Посмотрим на позицию Москвы", – отметил Рефат Чубаров.
Ситуация во временно оккупированном Крыму
- Рождественское утро 7 января противник встретил под звуки взрывов. Как рассказали оккупанты, ПВО сработало в Севастополе над Северным молом. И ей вроде бы удалось сбить какой-то "беспилотник".
- 10 января над Крымом пролетело несколько "загадочных" воздушных целей, после чего раздалась серия мощных взрывов. Вражеские телеграмм-каналы, как всегда, отмечают, что "работает российское ПВО".
- 16 января второй раз за сутки на полуостров пришла "бавовна". В местных телеграмм-каналах сообщают о громких взрывах. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев отметил, что ПВО сбила якобы три украинских БпЛА.
- На поверхности реки Мелек-Чесме, протекающей в оккупированном Крыму, появились разноцветные пятна. После оккупации Крымского полуострова в 2014 году Россия стала превращать его в военную базу и загрязнять природу. Телеграмм-каналы Керчи сообщили, что остатки нефтепродуктов повлекли за собой разноцветные пятна на реке Мелек-Чесме.