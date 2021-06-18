Люди переплывают улицы: в Крыму – режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней – видео

В оккупированном Крыму уже несколько дней бушует непогода. Сильный ливень затопил Керчь и Евпаторию. Люди вынуждены переплывать улицы. Из-за этого на полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Указ о чрезвычайной ситуации подписал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Перед тем действовал режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня реагирования.

Кстати Вплавь за Аксеновым: оккупантам в затопленной Керчи не хватило лодки – курьезное видео

Крым затапливает

Ливни затопили часть улиц в Евпатории. Российские СМИ пишут, что из-за обильных дождей вышла из берегов река Мелек-Чесме, а центр города превратился в маленькую "Венецию".

В Ялте за 6 часов выпала месячная норма осадков. Дождь заливает автомобили.

В Керчи люди преодолевают затопленные улицы, как могут. Залезают на заборы или пробираются сквозь воду или плывут.

В оккупационному гидрометцентре сообщили, что уровень воды в реках 18 июня может подняться на 0,5 – 1,5 метра. В некоторых округах даже угроза схода сел.

Людей эвакуируют

Из-за непогоды люди вынуждены покидать свои дома. Спасатели эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек. Среди них 238 детей. Пожилых людей несут спасатели.

В общем затопило более 200 домов.

Сильные ливни накрыли Крым 17 июня. В результате и образовался потоп. Очевидно, что стихии посодействовали проблемы с водоотводом.