В Крыму задержан координатор правозащитной организации

Так называемая полиция оккупированного Крыма задержала координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова. Правоохранители обвиняют его в присутствии на встрече с адвокатом Эдемом Семедляевым 23 ноября.

По информации издания, когда Дилявер Меметов появился возле Крымского гарнизонного военного суда, к нему подошли правоохранители. Они сообщили координатору о "повторном нарушении".

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После этого Меметова отвезли в "Центральный" отдел полиции Симферополя за присутствие на встрече с адвокатом Эдемом Семедляевым 23 ноября. Задержание проводил капитан полиции Алексей Кузнецов.

. Дилявер Меметов – координатор неформальной правозащитной организации защиты жертв политических репрессий "Крымская солидарность" и сын политзаключенного Рэмзи Меметова, осужденного оккупантами на 8 лет лишения свободы.

Вместе с ним также был задержан журналист Абдулла Сейдаметов. Однако после того, как он предъявил свою редакционное задание и удостоверение, его отпустили.

Семедляева незаконно арестовали

Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" 12 ноября незаконно арестовал на 12 суток адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Его также оштрафовали на 4 тысячи российских рублей.

Крымские татары 23 ноября пришли под изолятор, чтобы встретить уволенного адвоката Эдема Семедляева. Вместо этого их встретили сотрудники ОМОНа. В руки российских силовиков попал 31 активист, в том числе 10 женщин и 5 журналистов.

Задержание крымских татар в оккупированном Крыму