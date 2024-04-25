Село, в котором когда-то жили люди, превратилось в ад: как выглядят Крынки на Херсонщине

Село Крынки на Херсонщине круглосуточно обстреливает враг. Оккупанты превратили небольшой населенный пункт на реке Днепра в ад и полностью его разрушили.

Фотографы Константин и Влада Либеровы с высоты птичьего полета показали, как выглядит разрушенное село. И хотя инстаграм чуть ли не сразу удалил видео, впрочем, оно продолжает распространяться сетью, ведь мир должен видеть преступления России, передает 24 Канал.

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Село, которого больше нет

Уже в течение нескольких месяцев в Крынках на Херсонщине продолжаются ожесточенные бои. Украинским защитникам удалось закрепиться на левобережье еще осенью прошлого года и с тех пор враг сокрушительно обстреливает населенный пункт.

Сейчас от села остались только руины. Враг полностью разрушил Крынки, превратив его в ад.

Крынки. Село на юге Украины, левый берег Херсонщины. Село, которого больше нет. Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные КАБы, артиллерия, FPV. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группам ежедневно, буквально переступая через тела своих собратьев,

– подписали Либеровы видео.

Фотографы призвали распространять видео, ведь мир должен знать о преступлениях российских военных. Впрочем, сразу после публикации инстаграм удалил ролик по неизвестным причинам. Сейчас Либеровы не публиковали видео заново, ведь надеются, что его удастся восстановить.

Крынки, которые круглосуточно обстреливает враг: смотрите видео

Какая ситуация на Херсонщине