На крышах домов – огневые позиции: россияне цинично не дают эвакуировать людей из Херсона

На левом берегу Херсона в результате подрыва Каховской ГЭС ситуация критическая. Люди остались с трагедией один на один.

Совершенно никто не может им помочь. Даже волонтеры, военные и ГСЧС не могут добраться до левобережных населенных пунктов. Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Разве что можно наблюдать из квадрокоптеров, где находятся люди и молят о помощи. Но добраться до них невозможно,

– констатировал депутат.

Жители многострадальных Алешек и других населенных пунктов остались один на один с этой бедой. Как рассказал Хлань, они уже не могут выходить на связь, ведь ушли третьи сутки с тех пор, как это произошло. Садятся аккумуляторы телефонов и зарядных устройств. Связать невозможно, помочь этим людям невозможно.

"Есть информация, что люди пытались покинуть некоторые населенные пункты, эвакуироваться, но оккупанты их не пускали. Ситуация на левом берегу не просто вопиющая, а трагическая", – сообщил Сергей Хлань.

Без шансов на спасение

Оккупанты отошли на расстояние 15 – 20 километров. При этом они продолжают обстреливать Херсонскую область. Безусловно, интенсивность обстрелов снизилась, но они все равно ощутимы.

Дело в том, что на крышах домов минометчики и пулеметчики обустроили свои позиции. По словам депутата, это свидетельствует о страхе перед продвижением наших ВСУ. В то же время, это не позволяет эвакуировать людей из населенных пунктов на левом берегу – Кардашинка, Алешки и так далее.

Россияне наблюдают за водной гладью и ведут обстрелы, если появляются какие-то лодки, поэтому невозможно спасти людей. Однако выйти из этой ужасающей ситуации фактически невозможно. Хлань не понимает, как прекратить трагедии, происходящие из-за сознательного цинизма врага.

"У меня нет ответа на этот вопрос", – бессильно вздохнул Хлань.

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