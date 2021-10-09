Крысы в грудной клетке пленных: как проект Phoenix "выкачивал" информацию во Вьетнаме

В середине 1960 лет одну из ключевых ролей во Вьетнамской войне сыграли агенты Центрального разведывательного управления. Они придумали секретный проект под названием Phoenix.

Агенты США вместе с членами Южного Вьетнама "отлавливали" сторонников Вьетконга. Они жестоко их пытали, пытаясь таким образом "выбить" как можно больше информации.

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В 1970 годах правительство США начало расследование. Оказалось, что за секретным проектом стоят люди, которые уже были хорошо известны с сомнительными методами ведения войны. Однако привлечь их к ответственности или может даже отстранить – никогда ни у кого не получится.

Что предшествовало проекту Phoenix

Говорят, что на войне любые методы хороши, если они приводят к победе. Это касается работы военных, повстанцев, оппозиции, в частности спецслужб.

Война во Вьетнаме, пожалуй, стала одной из самых многочисленных по количеству секретных и диверсионных ходов. Все началось в 1959 году и продолжалось почти 20 лет.



Пострадавшие проекта Phoenix / Фото Quora

Бойцы Вьетконга убивали американцев самыми жестокими способами. Чего стоят одни их ловушки: заточенные палки, колючая проволока и многие другие зверскихе способы охоты на военных США.

После окончания войны, представителей Северного Вьетнама жестко критиковали за использование грязных способов ведения войны. Однако не стоит забывать, что во время подобного противостояния силы США тоже были далеко не святые. Особенно это касается спецслужб. Когда говорилось о победе, то для них не было предела недозволенного.

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Противостояние Вьетнама и США

В США трудно назвать обычным 1965 год. Пока в Штатах громко раздавались протесты, которые собрали вокруг себя тысячи противников войны, во Вьетнаме ситуация постоянно напрягалась. Масштабные бомбардировки Вьетконга не прекращались ни на минуту.

Едва ли не каждый генерал и президент хотел положить конец противостоянию с коммунистами. Особенности ландшафта и подготовка соперника не позволяли сделать это быстро.

Хо Ши Мин, главное зло для Вашингтона, не раз говорил: "Если американцы хотят на чай – мы пригласим их на чай. Если же они хотят войны на 20 лет, то мы ее им подарим". С какой стороны США только не пыталась подойти к решению проблемы Вьетнама, который поделили на 2 части:

проамериканская;

коммунистическая.



Хо Ши Мин – вьетнамский революционер и государственный деятель / Фото Baocamau

После бомбардировок 1965 года стало очевидно, что на этом война не закончится. В ЦРУ придумали секретный план свержения режима во Вьетконге.

ЦРУ "выбивало" информацию убийствами

У программы Phoenix бала цель собрать развединформацию о военных, политической структуре, местах расположения ловушек и все, что могло пригодиться для победы над коммунистами в каждом регионе Вьетнама.

Работники ЦРУ набирали в ряды южноновьетнамцев, которых научили пытать, убивать и "выбивать" информацию. Они стали гражданскими карательными отрядами, которые работали на разведку США.

Экс-военный Джек Синглаб рассказал, что экс-министр обороны США Роберт Мак-Намара лично настаивал на том, чтобы увеличить количество карательных отрядов. Он даже приказал это сделать.

Мое мнение тогда было неизменным. Я считал, что такой метод сбора информации был неэффективным. На него шло много людей и еще больше ресурсов,

– отметил Синглаб.

Тогдашний министр уже принимал участие в разработке плана, который, по его мнению, мог бы решить 2 вопроса:

Вьетнамскую войну;

вопрос нетрудоспособных и низькоинтелектуальних людей в стране.



Роберт Мак-Намара стал создателем Phoenix / Фото U.S. Department of Defense

Именно этот человек стал инициатором проекта "100 000", в рамках которого на войну во Вьетнам отправляли непригодных для такой деятельности людей. Они массово умирали, становились причиной проигранных сражений, возвращались домой и накладывали на себя руки. У тех, кто выжил – были проблемы с психикой на всю жизнь.

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Неофициально, в рядах военных, этих людей называли "дебилами Мак-Намара". Большинство из них не были способны ни на что. Мак-Намара был сторонником идеи ЦРУ о создании карательных отрядов, которые могли бы работать в разведке.

Интересный момент в том, что он даже раздавал рекомендации по созданию и организации работы. Никто из ЦРУ даже не задумался, что этот человек уже организовывал провальные программы. Все его идеи и рекомендации нужно проверять. Возможно, разведка США так и думала, ведь самостоятельно браться ни за что там не стали. Вместо этого – сделали все руками вьетнамцев.

Южный Вьетнам ненавидел Вьетконг, а Вьетконг – Вьетнам. В правительстве США об этом прекрасно знали. ЦРУ не просто закрыло глаза на террор и пытки, но и не помешало. Они были кураторами в этом трагическом деле. Нет никакого сомнения в том, что случилось на самом деле. Я видел это собственными глазами. Я наблюдал за этим молчаливым согласием. Френк Снепп Экс-агент ЦРУ

Как искали карателей для проекта

Организация работы спецотрядов проходила в несколько этапов. Сначала разведчики искали нужных людей. Карательные отряды ходили по деревням и небольшими городами (от дома к дому) и напрямую спрашивали кто из местных сотрудничает или благосклонно относится к коммунистам.

Сотрудничать приходилось в любом случае. Ложь или отказ сдавать своих нередко карались смертью. Позже, найдя нужного человека, его отправляли в так называемые региональные центры допроса.

Подобные места "разбросали" едва ли не по всей территории страны. В самом центре уже организовывали допрос, а полученную информацию систематизировали и отправляли военным США.

Первая задача проекта Phoenix – это запугивать людей и исключать шансы на коммунистическую революцию. Пытки работников ЦРУ и дальнейшие убийства невинных людей – производное, которое появилось со временем. Кураторами, кроме представителей Южного Вьетнама были некоторые военные США.

"Когда нас отбирали для этих задач, то мы проходили очень длинные интервью. Я помню людей в костюмах. Это были работники ЦРУ. Они искали настоящих патриотов. По их мнению, именно такие люди могли выполнять задачи", – отметил экс-военный Стэн Слиз.

К проекту Phoenix привлекли большое количество людей и подразделений. Кроме ЦРУ работали также и морские котики, и разведка Южного Вьетнама.

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Жертвы – обычные граждане

Сегодня в одних документах говорится, что собственноручно американцы никого не убивали. По крайней мере не в пределах проекта. В других документах отмечают непосредственное отношение агентов ЦРУ к пыткам и издевательствам над пленными.

В основном жертвами этой кровавой программы становились гражданские, которые не имели никакого отношения к деятельности коммунистов. Иногда случались военные или повстанцы. Ко всем относились одинаково: заключение, пытки, смерть. Нередко людям просто калечили жизни и отпускали на волю.



Гражданские становились жертвами карателей / Фото Readex

Они не понимали, что своими действиями навсегда отбивали желание у сторонников коммунистов развернуться в сторону капиталистической идеологии. Военных это мало интересовало. В пыточной они были "серыми мышами", о которых никто не знал и не слышал.

"Мы носили черную униформу. Когда выдвигались на задание, то никогда не носили опознавательных знаков или документов, которые могли бы объяснить нашу личность. Никто не знал кто мы такие", – признался экс-член SOG Крейг Ленсинг.

Среди спецслужб США существовало спецподразделение SOG, которое создали специально для диверсионных и грязных работ во время Вьетнамской войны. Из них всего 2 тысячи человек – граждане США, а остальные 8 тысяч – вьетнамцы.

Если бы американцы не рвались к пыткам, то возможно ни у кого и не возникало бы вопросов о закровавлености рук Вашингтона в программе Phoenix. Однако спецслужбы хорошо вляпались.

ЦРУ притворялось, что не причастно к пыткам

Как бы руководители ЦРУ ни пытались отстраниться от участия, у них ничего не получилось. Даже несмотря на все доказательства причастности, очевидцев, жертв, свидетельств самих палачей в ЦРУ до последнего пытались держать свою позицию.

Тогдашний директор ЦРУ Уильям Колби никогда не говорил, что ведомство несет ответственность за какие-то пытки. По его словам, ценность человека в том, что он жив. Он открыто врал людям в лицо, пытаясь прикрыть военные преступления.

ЦРУ никогда не вело себя жестоко. Это контрпродуктивно. Я знаю это еще со времен Второй мировой войны. Нацистам не приносили результат пытки, чтобы выбить информацию. Если идти по пути пыток, то никогда не узнаешь нужной информации. Уильям Колби Директор ЦРУ, руководитель проекта Phoenix

Как именно издевались над пленными

Издевательства ЦРУ над представителями Северного Вьетнама превосходят вьетнамские ловушки и пытки евреев нацистами. В региональных центрах допроса пленным:

засовывали в грудную клетку крыс;

насиловали электрическими угрями;

пихали в детородные органы предметы;

били током.

Один из самых распространенных методов выбивания информации назывался самолет. Человеку завязывали за спиной руки, а затем подвешивали на цепях к потолку. В таком положении жертва висела несколько часов. Вариантов 2: или она рассказывает нужную информацию и смерть будет не такой болезненной или же она будет висеть, пока не умрет.

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Бойцы ЦРУ не щадили никого: ломали руки и выбивали зубы. Их бойцовские собаки в виде отрядов южновьетнамциев убивали детей, женщин, стариков и молодых. Главная задача – собрать разведданные любыми методами.

Одна из жертв проекта Phoenix рассказала, что ее били по рукам до тех пор, пока они не стали мягкими, как бананы. "Потом пихали мне под ногти иглы, что позволяло им двигать мои ногти вперед и назад. Впоследствии начали по очереди их вырывать. Я уже думала, что от боли у меня просто поотпадают пальцы. Мои ногти отросли назад только через 10 лет", – отметила она.

О секретном проекте узнали журналисты

Впервые говорить о программе начали в 1970 годах. Не потому, что кто-то из жертв выжил и начал поднимать шум, а потому, что спецслужбы не удержали внутреннюю утечку данных.

Дело в том, что проект начали использовать ради собственной выгоды. Например, если кому-то не нравился человек или чем-то насолил. Его можно было сдать карательным отрядам, заявив что это коммунист. Этой фразы было достаточно, чтобы бойцы бросались на жертву как бык на красное полотно.

В результате журналисты начали распространять информацию о программе Phoenix на радио и телевидении. Копнув глубже, стало известно о причастности высшего военно руководства США. Программу пришлось закрывать во избежание скандала.

Основной инструмент Phoenix – страх

Официально проект Phoenix перестал существовать в 1972 году. Однако он исчез только на бумаге. Правительство и разведка США отошли от дел, но тактику спецслужб перенял Южный Вьетнам и продолжил пытки, изменив подход и название своей новой программы.

Часть людей искали жертв, составляли списки и обнаружили, что за все время существования проекта в нем принимало участие более 80 тысяч человек. Более 25 тысяч убили.

Сколько насильственными методами – не известно. Более того, не всех из жертв удалось идентифицировать. Не все тела нашли, не всех жертв опросили. Факт остается фактом – подобная программа существовала и руку к ее созданию и расцвету приложили первые лица страны.

"Главным инструментом этого проекта был страх. Они приходили к людям и открыто говорили: "Если ты не будешь сотрудничать, мы убьем всех твоих детей". Это нереальная угроза, поэтому приходилось сотрудничать", – отметил экс-член военной разведки Джон Кук.