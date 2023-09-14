Уже минус 2 катера: что известно о КС-701 "Тунец", которые уничтожает Украина
Наши военные продолжают наносить удары по российскому флоту, ликвидируя судна захватчиков. В частности, только в сентябре этого года были уничтожены 2 катера КС-701 "Тунец" оккупантов.
Собственно, об уничтожении первого "Тунца" стало известно 3 сентября, а второго – 13-го. В этом материале 24 Канала читайте, что известно об этом катере, его характеристиках и возможностях.
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КС-701 "Тунец": что известно
На производстве катеров "КС-701" специализируется судомеханический завод в Костроме. По типу это судно – дизельный катер с алюминиевым корпусом. Его используют как вражеские силовики для соответствующих операций, так и путинские олигархи для рыбалки.
Костромский судомеханический завод: смотрите на карте от Google maps, где он расположен
Как утверждают оккупанты, линии корпуса катера имеют рубленую, неуклюжую форму, а ветровое стекло – обратный наклон. Такая форма позволяет в солнечную погоду снизить образование бликов на воде.
При сливе обратный уклон предотвращает растекание капель – это позволяет обойтись без включенного стеклоочистителя. Иллюминаторы сверху позволяют видеть ситуацию с воздухом. Это важно, скажем, во время спасательных операций с вертолетами.
Характеристики катера "Тунец":
- длина корпуса – 8,1 метра;
- ширина корпуса – 2,50 метра;
- высота борта – 1,2 метра;
- высота катера – 2,55 метра (без мачты);
- угол килеватости на миделе – 25,5 градуса;
- угол килеватости на транце – 18 градусов;
- полное водоизмещение – 3,90 тонны;
- пустое водоизмещение – 2,30 тонны;
- осадка – 0,35 метра;
- скорость ветра – 20 метров в секунду;
- мореходность (высота волны) – 1,5 метра;
- количество пассажиров – от 6 до 12 человек;
- мощность двигателя – 250 лошадиных сил;
- скорость – 85 километров в час;
- запас топлива – 520 литров;
- материал корпуса – АМг5, АМг3;
- двигатель: ПМ, 2ПМ, ПИК, ИД.
Катер "Тунец" / Фото из российских СМИ
Обратите внимание! Цена за новый модифицированный катер составляет 6,9 миллиона рублей. Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.
Украина уничтожает вражеские катера
- В Военно-морских силах ВСУ 3 сентября сообщили, что в северо-западной части Черного моря был ликвидирован КС-701 "Тунец". Оккупанты пытались высадиться, но им не удалось закончить операцию. В результате 6 захватчиков стали "двухсотыми" и 2 – "трехсотыми".
- А уже 13 сентября стало известно из сообщения Военно-морских сил, что также в северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга был уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".