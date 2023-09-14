Уже минус 2 катера: что известно о КС-701 "Тунец", которые уничтожает Украина

14 сентября 2023, 11:49
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Наши военные продолжают наносить удары по российскому флоту, ликвидируя судна захватчиков. В частности, только в сентябре этого года были уничтожены 2 катера КС-701 "Тунец" оккупантов.

Собственно, об уничтожении первого "Тунца" стало известно 3 сентября, а второго – 13-го. В этом материале 24 Канала читайте, что известно об этом катере, его характеристиках и возможностях.

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КС-701 "Тунец": что известно

На производстве катеров "КС-701" специализируется судомеханический завод в Костроме. По типу это судно – дизельный катер с алюминиевым корпусом. Его используют как вражеские силовики для соответствующих операций, так и путинские олигархи для рыбалки.

Костромский судомеханический завод: смотрите на карте от Google maps, где он расположен

Как утверждают оккупанты, линии корпуса катера имеют рубленую, неуклюжую форму, а ветровое стекло – обратный наклон. Такая форма позволяет в солнечную погоду снизить образование бликов на воде.

При сливе обратный уклон предотвращает растекание капель – это позволяет обойтись без включенного стеклоочистителя. Иллюминаторы сверху позволяют видеть ситуацию с воздухом. Это важно, скажем, во время спасательных операций с вертолетами.

Характеристики катера "Тунец":

  • длина корпуса – 8,1 метра;
  • ширина корпуса – 2,50 метра;
  • высота борта – 1,2 метра;
  • высота катера – 2,55 метра (без мачты);
  • угол килеватости на миделе – 25,5 градуса;
  • угол килеватости на транце – 18 градусов;
  • полное водоизмещение – 3,90 тонны;
  • пустое водоизмещение – 2,30 тонны;
  • осадка – 0,35 метра;
  • скорость ветра – 20 метров в секунду;
  • мореходность (высота волны) – 1,5 метра;
  • количество пассажиров – от 6 до 12 человек;
  • мощность двигателя – 250 лошадиных сил;
  • скорость – 85 километров в час;
  • запас топлива – 520 литров;
  • материал корпуса – АМг5, АМг3;
  • двигатель: ПМ, 2ПМ, ПИК, ИД.

Катер "Тунец" / Фото из российских СМИ

Обратите внимание! Цена за новый модифицированный катер составляет 6,9 миллиона рублей. Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.

Украина уничтожает вражеские катера

  • В Военно-морских силах ВСУ 3 сентября сообщили, что в северо-западной части Черного моря был ликвидирован КС-701 "Тунец". Оккупанты пытались высадиться, но им не удалось закончить операцию. В результате 6 захватчиков стали "двухсотыми" и 2 – "трехсотыми".
  • А уже 13 сентября стало известно из сообщения Военно-морских сил, что также в северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга был уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак