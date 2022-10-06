Обычный нарциссизм, – Подоляк прокомментировал грузинский скандал Ксении Собчак

Ксения Собчак – никакая не российская либералка, а типичная представительница их мира, не признающая свободу других людей. Это подтвердил и тот грузинский скандал, к которому она причастна.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он отреагировал на слухи о подготовке к новому вторжению из Беларуси.

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Собчак – не либералка, а нарцисс

Подоляк отметил, что Собчак – никакая не либералка, а нарцисс российского разлива. Она продает свое эго и делает это хайпово. Люди, которые смотрели на то, что она делает, и считали, что в этом есть определенная зрелость, были неправы. Это нарциссизм и не больше.

Поэтому она заходит в Грузию и не понимает, что она не имеет права так себя вести. Она не понимает, что такое свобода,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Собчак не понимает, что такое свобода

Он продолжил, что грузинский ресторатор хорошо сказал ей, что это его решение, ведь вы не признали, что 20% Грузии захватили в 2008 году, что вы убивали грузин, и мы не хотим вас видеть, потому что вы все несете за это ответственность. Это его свобода. А Собчак говорит, что они будут решать, каким уровнем свободы владеть другим.

"Для Украины принципиально, что ты или понимаешь, что есть суверенное государство, которое сегодня защищает свои земли. И это единственный тип войны, который международно признан. Мы имеем право делать все, что хотим, защищая эту землю. Или есть другой тип – абсолютно безмандатное неюридическое военное преступление под названием "специальная военная операция",

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что те, кто считают, что Россия имеет право на чьи-то территории и тому подобное, являются пассивными соучастниками этого военного преступления.

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Россияне не едут в Украину

Подоляк также рассказал о том, что в Украину россияне ехать не хотят, убегая от мобилизации, поскольку они не против войны как таковой, не против Путина. Это представители диванных войск, которые хотели смотреть по телевизору, как будут убивать украинцев, но сами воевать не хотят.

Эти люди даже с буквой "Z" ехали на границы и уже там снимали их. Поэтому к нам они и не могли приехать, потому что мы к ним определенные вопросы имели. Они бы у нас получили по 10 лет за опосредованное участие в пропаганде именно геноцидного типа войны в Украине,

– подчеркнул он.

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