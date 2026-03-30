Якобы противодействовал "СВО": Россия официально признала смерть поляка, пропавшего возле Энергодара
- В России признали смерть польского гражданина Кшиштофа Галоса в СИЗО Таганрога.
- По данным российской стороны, причиной смерти была кардиомиопатия, в то же время семья умершего до сих пор не получила свидетельства и возможности должным образом похоронить Галоса.
Страна-агрессор подтвердила задержание гражданина Польши Кшиштофа Галоса на российском блокпосту в Запорожской области. В России признали и то, что поляк умер в СИЗО в Таганроге, куда его посадили якобы за "противодействие специальной военной операции".
Однако россияне убеждают, что его смерть наступила по естественным причинам. Об этом говорится в материале газеты Gazeta Wyborcza, ссылаясь на официальный ответ российского МИД на запрос сына Галоса.
Что говорят в России о смерти задержанного поляка?
В документе, который россияне прислали и в посольство Польши в Москве, говорилось о том, что Кшиштоф Галос был арестован в Мелитополе из-за якобы "противодействия СВО". Позже его перевели в следственный изолятор №2 в Таганроге, где он и умер 4 июля 2023 года.
Причиной смерти поляка, по данным российской стороны, стала "кардиомиопатия неизвестной этиологии", которая вызвала отек головного мозга, легких, а также острую сердечно-сосудистую недостаточность. Похоронили Галоса "за счет российского государства" на кладбище в Таганроге.
Сын умершего утверждает, что семья, как и польские власти, до сих пор ожидает свидетельство о смерти Кшиштофа. По этому поводу посольство Польши в Москве обратилось в Министерство иностранных дел России.
Для семьи Галоса сейчас самое важное – "обеспечить нашему отцу надлежащее захоронение и получить свидетельство о смерти". По словам сына, семья контактирует с Министерством иностранных дел, которое пообещало свою поддержку, в частности, для возможной репатриации останков гражданина Польши.
Какая предыстория?
Житель Кракова Кшиштоф Галос 20 апреля 2023 года пересек украинскую границу на собственном авто, позже камеры зафиксировали его вблизи электростанции в Запорожской области. Правозащитники отмечают, что мужчина ошибочно заехал на российский военный пост.
Родственники рассказывали о его сложном психологическом состоянии и нежелании признавать войну России в Украине. В то же время журналисты "Следствия.Инфо" нашли его фото с проукраинской акции в Варшаве и с украинскими военными в Бериславе незадолго до исчезновения.
По данным медиа, в СИЗО поляка жестоко избивали на почве ненависти, а просто перед смертью он получил многочисленные удары по ногам. В январе польские дипломаты направили России официальную ноту в связи с исчезновением Кшиштофа.