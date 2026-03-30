Однако россияне убеждают, что его смерть наступила по естественным причинам. Об этом говорится в материале газеты Gazeta Wyborcza, ссылаясь на официальный ответ российского МИД на запрос сына Галоса.

Что говорят в России о смерти задержанного поляка?

В документе, который россияне прислали и в посольство Польши в Москве, говорилось о том, что Кшиштоф Галос был арестован в Мелитополе из-за якобы "противодействия СВО". Позже его перевели в следственный изолятор №2 в Таганроге, где он и умер 4 июля 2023 года.

Причиной смерти поляка, по данным российской стороны, стала "кардиомиопатия неизвестной этиологии", которая вызвала отек головного мозга, легких, а также острую сердечно-сосудистую недостаточность. Похоронили Галоса "за счет российского государства" на кладбище в Таганроге.

Сын умершего утверждает, что семья, как и польские власти, до сих пор ожидает свидетельство о смерти Кшиштофа. По этому поводу посольство Польши в Москве обратилось в Министерство иностранных дел России.

Для семьи Галоса сейчас самое важное – "обеспечить нашему отцу надлежащее захоронение и получить свидетельство о смерти". По словам сына, семья контактирует с Министерством иностранных дел, которое пообещало свою поддержку, в частности, для возможной репатриации останков гражданина Польши.

Какая предыстория?