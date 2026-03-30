Проте росіяни переконують, що його смерть настала з природних причин. Про таке йдеться в матеріалі газети Gazeta Wyborcza, посилаючись на офіційну відповідь російського МЗС на запит сина Галоса.

Що кажуть у Росії про смерть затриманого поляка?

У документі, який росіяни надіслали й до посольства Польщі у Москві, мовилося про те, що Кшиштоф Галос був заарештований у Мелітополі через буцімто "протидію СВО". Пізніше його перевели до слідчого ізолятора №2 у Таганрозі, де він і помер 4 липня 2023 року.

Причиною смерті поляка, за даними російської сторони, стала "кардіоміопатія невідомої етіології", яка спричинила набряк головного мозку, легень, а також гостру серцево-судинну недостатність. Поховали Галоса "коштом російської держави" на цвинтарі в Таганрозі.

Син померлого стверджує, що родина, як і польська влада, досі очікує на свідоцтво про смерть Кшиштофа. Щодо цього посольство Польщі в москві звернулося до Міністерства закордонних справ Росії.

Для родини Галоса наразі найважливіше – "забезпечити нашому батькові належне поховання й отримати свідоцтво про смерть". За словами сина, родина контактує з Міністерством закордонних справ, яке пообіцяло свою підтримку, зокрема, для можливої репатріації останків громадянина Польщі.

Яка передісторія?