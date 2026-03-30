Проте росіяни переконують, що його смерть настала з природних причин. Про таке йдеться в матеріалі газети Gazeta Wyborcza, посилаючись на офіційну відповідь російського МЗС на запит сина Галоса.
До теми Поляк хотів воювати на боці Росії: в Естонії затримали іноземця, який незконно перетинав кордон
Що кажуть у Росії про смерть затриманого поляка?
У документі, який росіяни надіслали й до посольства Польщі у Москві, мовилося про те, що Кшиштоф Галос був заарештований у Мелітополі через буцімто "протидію СВО". Пізніше його перевели до слідчого ізолятора №2 у Таганрозі, де він і помер 4 липня 2023 року.
Причиною смерті поляка, за даними російської сторони, стала "кардіоміопатія невідомої етіології", яка спричинила набряк головного мозку, легень, а також гостру серцево-судинну недостатність. Поховали Галоса "коштом російської держави" на цвинтарі в Таганрозі.
Син померлого стверджує, що родина, як і польська влада, досі очікує на свідоцтво про смерть Кшиштофа. Щодо цього посольство Польщі в москві звернулося до Міністерства закордонних справ Росії.
Для родини Галоса наразі найважливіше – "забезпечити нашому батькові належне поховання й отримати свідоцтво про смерть". За словами сина, родина контактує з Міністерством закордонних справ, яке пообіцяло свою підтримку, зокрема, для можливої репатріації останків громадянина Польщі.
Яка передісторія?
Мешканець Кракова Кшиштоф Галос 20 квітня 2023 року перетнув український кордон власним авто, пізніше камери зафіксували його поблизу електростанції в Запорізькій області. Правозахисники зазначають, що чоловік помилково заїхав на російський військовий пост.
Родичі розповідали про його складний психологічний стан та небажання визнавати війну Росії в Україні. Водночас журналісти "Слідства.Інфо" знайшли його фото з проукраїнської акції у Варшаві та з українськими військовими в Бериславі незадовго до зникнення.
За даними медіа, у СІЗО поляка жорстоко били на ґрунті ненависті, а просто перед смертю він зазнав численних ударів по ногах. У січні польські дипломати направили Росії офіційну ноту через зникнення Кшиштофа.