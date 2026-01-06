Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Что говорят в Варшаве относительно вероятной смерти поляка в России?

Посольство Польши официально требует от Министерства иностранных дел России предоставить информацию о возможном задержании и смерти Кшиштофа Галоса.

В то же время Польская пограничная служба отказалась раскрывать дату пересечения им границы, объяснив, что эти данные являются секретными и могут быть переданы исключительно государственным органам, в частности полиции.

В российские ведомства обратилась и семья пропавшего. С помощью независимого российского адвоката, который из соображений безопасности пожелал остаться анонимным, сын Галоса направил письма в Министерство иностранных дел России, начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области генерал-майора Андрея Полякова, а также прокурора Военной прокуратуры Южного военного округа Владислава Приходченко.

В обращении семья просит российские власти предоставить любую информацию о судьбе мужчины.

Обращаюсь к соответствующим органам с просьбой ответить на следующие вопросы: Есть ли у вас какая-то информация о судьбе Кшиштофа Галоса? Жив ли он? Если да, то каково состояние его здоровья? Где и в каком статусе он содержится? Если умер, то когда и при каких обстоятельствах? Возможно ли получить его тело? Если его похоронили, то где?

– говорится в письме.

Журналистам сын пропавшего поляка заявил, что стремится "наконец установить обстоятельства его смерти, а также просить о выдаче его тела".

Что известно об исчезновении Кшиштофа Галоса?