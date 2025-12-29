Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Что сказал Якуб Климас во Львове?

Его риторика была типичной для польских правых.

Степан Бандера – преступник, убийца поляков, ответственный за Волынскую резню. Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с Россией, в Украине, в частности здесь во Львове, и дальше стоят памятники этому преступнику,

– указал Климас себе за спину.

Он заявил, что поляки не могут позволить такое – если хотят быть честными в отношении своей истории. А потому "должны требовать, чтобы в Украине наступил конец бандеризму".

Кто такой Якуб Климас?

24-летний Якуб Климас является местечковым политиком из Кракова, членом маргинальной пророссийской партии "Новая надежда". Из соцсетей Климаса можно узнать, что это не первая его поездка во Львов. 22 ноября он опубликовал видео возложения цветов к мемориалу Орлят на Лычаковском кладбище. Его сопровождал еще один партиец "Новой надежды" – Себастьян Урбаник (Sebastian Urbanik). Возложение цветов посвятили 107-й годовщине захвата поляками власти во Львове,

Тогда Урбаник призвал "не дать забыть и скрыть историческую правду о польском Львове".

Возглавляет "Новую надежду" 83-летний пророссийский польский политик Януш Корвин-Микке. Он активно критикует Евросоюз и выступает против НАТО. Вместо этого предлагает наладить отношения с Россией и Беларусью. Корвин-Микке поддержал аннексию Крыма, критиковал санкции против России и даже оправдывал Адольфа Гитлера за преступления Холокоста.

Польские правые популисты ранее уже пиарились во Львове

В описании тикток-страницы Якуба Климаса, кроме "Новой надежды", можно увидеть и "Конфедерацию". Это так называемая Конфедерация свободы и независимости – правопопулистская, евроскептическая и антиукраинская коалиция.

Ее в 2019 году образовали политические партии KORWiN, Национальное движение Польши, Конфедерация польской короны и организации Союз христианских семей. Януш Корвин-Микке является одним из основателей "Конфедерации".

А один из руководителей коалиции – Славомир Менцен, который в феврале 2025 года тоже приезжал во Львов, чтобы снять видео на фоне памятника Степану Бандере.