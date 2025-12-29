Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Дивіться також "Економічна агресія": Польща звинуватила Україну в занепаді ще однієї галузі

Що сказав Якуб Клімас у Львові?

Його риторика була типовою для польських правих.

Степан Бандера – злочинець, убивця поляків, відповідальний за Волинську різанину. Коли Польща фінансово допомагає українцям у протистоянні з Росією, в Україні, зокрема тут у Львові, і далі стоять пам'ятники цьому злочинцю,

– указав Клімас собі за спину.

Він заявив, що поляки не можуть дозволити таке – якщо хочуть бути чесними щодо своєї історії. А тому "повинні вимагати, щоб в Україні настав кінець бандеризму".

Хто такий Якуб Клімас?

24-річний Якуб Клімас є містечковим політиком із Кракова, членом маргінальної проросійської партії "Нова надія". Із соцмереж Клімаса можна дізнатись, що це не перша його поїздка до Львова. 22 листопада він опублікував відео покладання квітів до меморіалу Орлят на Личаківському кладовищі. Його супроводжував ще один партієць "Нової надії" – Себастьян Урбанік (Sebastian Urbanik). Покладання квітів присвятили 107-й річниці захоплення поляками влади у Львові,

– інформує Zaxid.net.

Тоді Урбанік закликав "не дати забути і приховати історичну правду про польський Львів".

Очолює "Нову надію" 83-річний проросійський польський політик Януш Корвін-Мікке. Він активно критикує Євросоюз і виступає проти НАТО. Натомість пропонує налагодити стосунки з Росією та Білоруссю. Корвін-Мікке підтримав анексію Криму, критикував санкції проти Росії і навіть виправдовував Адольфа Гітлера за злочини Голокосту.

Польські праві популісти раніше вже піарилися у Львові

В описі тікток-сторінки Якуба Клімаса, окрім "Нової надії", можна побачити і "Конфедерацію". Це так звана Конфедерація свободи й незалежності – правопопулістська, євроскептична й антиукраїнська коаліція.

Її у 2019 році утворили політичні партії KORWiN, Національний рух Польщі, Конфедерація польської корони та організації Союз християнських родин. Януш Корвін-Мікке є одним із засновників "Конфедерації".

А один з очільників коаліції – Славомір Менцен, який у лютому 2025 року теж приїздив до Львова, щоб зняти відео на тлі пам'ятника Степану Бандері.