Поехал в Украину сражаться с российским агрессором: на войне погиб польский журналист

На фронте погиб гражданин Кельце, журналист, создатель портала Nasze Kielce Кшиштоф Горжелак. 45-летний военный почти 2 года назад добровольно поехал в Украину и решил бороться с российским агрессором.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Scyzoryk się otwarty.

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Что известно о погибшем защитнике Украины

У Кшиштофа Горжелака остались родители, брат и дочь в Кельце. Мужчина погиб 30 мая.

Он был журналистом, которых очень мало. Он успел исследовать темы злоупотребления властью в Кельце, округе и воеводстве. И это на самых высоких уровнях,

– говорится в сообщении.

Известно, что человек вел скромную жизнь, имел немного денег, но отказался принимать рекламу от коррупционеров.

Кшиштоф Горжелак: смотрите фото Scyzoryk się otwarty

"Эта война жестоко напомнила нам о себе, смерть Кшишека, жителя Кельце, друга, вызывает слезы на глазах и заставляет нас осознать – эта война совсем рядом, она сейчас, она абсурдна и должна закончиться как можно скорее", – написали журналисты.

Мужчину похоронят в Украине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Кшиштофа Горжелака. Светлая и вечная память.

Напомним, что 30 апреля на войне погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс. Он стал 4-м новозеландцем, который погиб в борьбе за Украину.