Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Scyzoryk się otwarty.

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Що відомо про загиблого захисника України

У Кшиштофа Горжелака залишилися батьки, брат та донька у Кельці. Чоловік загинув 30 травня.

Він був журналістом, яких дуже мало. Він встиг дослідити теми зловживання владою в Кельці, окрузі та воєводстві. І це на найвищих рівнях,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік вів скромне життя, мав небагато грошей, але відмовився приймати рекламу від корупціонерів.

Кшиштоф Горжелак: дивіться фото Scyzoryk się otwarty

"Ця війна жорстоко нагадала нам про себе, смерть Кшишека, мешканця Кельце, друга, викликає сльози на очах і змушує нас усвідомити – ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона абсурдна і має закінчитися якомога швидше", – написали журналісти.

Чоловіка поховають в Україні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Кшиштофа Горжелака. Світла та вічна пам'ять.

Нагадаємо, що 30 квітня на війні загинув 26-річний доброволець із Нової Зеландії Шан Ле Кернс. Він став 4-м новозеландцем, який загинув у боротьбі за Україну.