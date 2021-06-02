КШЭ аннулирует контракт с Укроборонпромом, – Милованов ответил на обвинения в коррупции

Киевская школа экономики аннулирует контракт с Укроборонпромом и сделает аналитику бесплатно. Так Милованов ответил на обвинения в коррупции из-за контракта с предприятием.

Свою позицию президент школы и глава наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофей Милованов высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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В чем обвиняют Милованова

Дело в том, что дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн Укроборонпром", 20 мая заключило соглашение с Киевской школой экономики и менеджмента. Последняя должна была провести рыночные исследования стоимостью 1,68 миллиона гривен.

Этот заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как ее президент Тимофей Милованов вошел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что "школа Милованова получила взятку от Укроборонпрома".

Он обратил внимание, что торги провели 20 мая – "конкурентов на торгах не было, а закупку провели у одного участника", а уже 21 мая Милованова указом президента ввели в наблюдательный совет концерна.

Как на это ответил Милованов

В эфире одного из украинских телеканалов Милованов ответил на обвинения в коррупции из-за контракта с предприятием.

Переговоры по этому контракту начались в июне 2020 года, то есть примерно год назад. Меморандум был подписан зимой. Решение совета директоров приняли в феврале,

– рассказал Милованов.

Он также отметил, что не работает в "Спецтехноэкспорте", а является членом наблюдательного совета Укроборонпрома. В этом контексте Милованов назвал обвинения в коррупции безосновательными.

"То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт... я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже не руководитель, не работник", – добавил он.

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Напоследок он подчеркнул, что Киевская школа экономики аннулирует контракт с Укроборонпромом и сделает аналитику бесплатно.