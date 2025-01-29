Четвертый по размеру в России: что известно о НПЗ в Кстово, который ночью атаковали дроны

Нефтеперерабатывающий завод в российском Кстово был важным для обеспечения вражеской армии. Предприятие компании "Лукойл" было четвертым по величине в России.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. НПЗ в Нижегородской области России атаковали беспилотники в ночь на 29 января. На объекте произошел сильный пожар.

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В России атаковали предприятие "Лукойл"

Один из самых масштабных НПЗ в России имеет стратегическую цель для вражеской армии. Топливо, которое изготавливается здесь в больших масштабах, используется для заправки российской военной техники. Поэтому неудивительно, что завод стал очередной целью украинских воинов.

НПЗ в Кстово за год может перерабатывать от 15 до 17 тонн нефти. Здесь работают с полезными ископаемыми из Западной Сибири и Татарстана. Завод производит бензин, дизель, авиационный керосин и битум.

Чем меньше НПЗ, тем меньше горючего и других ресурсов у россиян,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, около полуночи по местному времени Главное управление разведки Украины атаковало предприятие компании "Лукойл" четырьмя дронами. Все они попали в цель. Из-за атаки нефтебаза получила значительные повреждения.