В КСУ хотят обжаловать закон о реформе высшего совета правосудия

В Конституционный суд поступило представление о конституционности отдельных положений закона о Высшем совете правосудия. В частности, они касаются увольнения членов ВСП.

Представление поступило от Верховного Суда. Теперь КСУ решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.

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Что оспаривают в представлении

Положение о прекращении полномочий члена ВСП, которого рекомендует уволить этический совет. То есть остановка его работы до решения вопроса об увольнении. положение об однократной оценке этического совета соответствия членов ВСП занимаемым должностям; положение о порядке увольнения с должности членов ВСП, в отношении которых этический совет принял мотивированную рекомендацию об увольнении. Эти рекомендации следует рассматривать в установленные сроки, иначе члена ВСП считают уволенным в соответствии с законом. В представлении указывают на недопустимость и неконституционность увольнения членов ВСП Верховной Радой. Положения, в соответствии с которыми решающее значение имеют голоса членов этического совета по квоте международных и иностранных организаций. Однако отметили, что сама возможность участия иностранцев в этическом совете не является предметом обжалования в представлении.

Что нужно знать о реформе высшего совета правосудия

Высший совет правосудия – это главный орган в украинской судебной системе. Члены ВСП могут контролировать назначение и увольнение судей.



В июле 2021 года нардепы проголосовали за законопроект №5068. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Чтобы кандидат соответствовал критериям профессиональной этики и добропорядочности, инициатива предусматривает формирование этического совета. Согласно закону, в его состав должны входить: