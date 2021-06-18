КСУ нужно отменить и превратить в коллегию Верховного Суда, – Саакашвили

Конституционный кризис в Украине создал ряд препятствий для европейского будущего государства. Учитывая это, Конституционный Суд необходимо отменить и превратить в коллегию Верховного Суда.

Об этом в программе "Первые лица" рассказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он отметил, что КСУ ничем не занимался, кроме вредоносных действий.

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КСУ необходимо отменить

По словам Саакашвили, ему не нравятся атаки на Высший антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро. Сами эти органы вынесли приговор 10 судьям. Хотя для Украины этого мало, такие действия являются большим шагом вперед, ведь в НАБУ в течение 20 лет был осужден только 1 судья.

Вместе с тем Конституционный Суд Саакашвили считает "вредоносным".

Его надо вообще отменить и превратить в коллегию Верховного Суда,

– отметил экс-президент Грузии.

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Что этому предшествовало