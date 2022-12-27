КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название

Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы она указывала на ее принадлежность России.

На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести по названию религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого расположен за пределами Украины, в государстве -агрессоры.

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Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны",

– говорится в сообщении.

Принимая решение, КСУ учел решение Европейского Суда по правам человека.

В частности, там отмечено, что "сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название".

Справка. Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессоркой, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения должны быть внесены в устав организации.

В то же время, разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".