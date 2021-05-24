Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правовой политики и представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря 24 мая рассказала о повестке дня работы Суда в неделю.
Заметьте КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарной системы выборов
Дело о карантине выходного дня
Суд рассмотрит дело о конституционности постановления Кабмина, которым ввели так называемый "карантин выходного дня".
Это конституционное представление поступило в КСУ в ноябре 2020 года. С тех пор остается нерассмотренным, хотя "карантин выходного дня" уже потерял силу
– заметила Ольга Совгиря.
Кстати, КСУ в декабря 2020 года открыл производство о конституционности постановления Кабмина о введении карантина выходного дня.
10 декабря Большая палата КСУ отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народных депутатов. Однако 14 декабря КСУ сообщил, что возьмется за дело.
Дело о нарушении карантина Зеленским
КСУ также рассмотрит дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно разъяснения, можно ли привлечь президента к административной ответственности за нарушения карантина. КСУ рассматривает дело с сентября 2020 года.
Речь о том, что Владимир Зеленский в июне 2020 побывал в Хмельницком и посмаковал кофе в местном кафе. Тогда карантин запрещал заведениям питания принимать клиентов внутри, поэтому для президента сделали большое исключение.
Краткая предыстория
- Вместе с президентом тогда были руководитель ОП Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
- 10 июня 2020 года полицейские составили админматериалы по факту нарушения правил карантина.
- А 19 числа суд в Хмельницком решил оштрафовать всех чиновников, кроме президента. Штраф выписали и владельцу заведения Андрею Мельниченко.
- При рассмотрении суд усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.
- Тогда суд обратился к председателю ВСУ с просьбой созвать пленум. Пленум Верховного суда решил обратиться в КСУ, чтобы растолковать возможно привлечение президента к административной ответственности за нарушение карантина.
- Впоследствии Зеленский согласился оплатить штраф, если такой будет на него наложен. Также он намеревался заплатить штраф и за кафе.