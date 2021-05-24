Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правовой политики и представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря 24 мая рассказала о повестке дня работы Суда в неделю.

Заметьте КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарной системы выборов

Дело о карантине выходного дня

Суд рассмотрит дело о конституционности постановления Кабмина, которым ввели так называемый "карантин выходного дня".

Это конституционное представление поступило в КСУ в ноябре 2020 года. С тех пор остается нерассмотренным, хотя "карантин выходного дня" уже потерял силу

– заметила Ольга Совгиря.

Кстати, КСУ в декабря 2020 года открыл производство о конституционности постановления Кабмина о введении карантина выходного дня.

10 декабря Большая палата КСУ отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народных депутатов. Однако 14 декабря КСУ сообщил, что возьмется за дело.

Обратите внимание! Карантин выходного дня длился в Украине в период 14 – 29 ноября в субботу и воскресенье. В эти дни могли работать только продуктовые магазины, АЗС, аптеки и банки. Рестораторы и предприниматели негативно восприняли новое ограничение. Люди жаловались, что из-за него потеряют значительную часть своего дохода.

Дело о нарушении карантина Зеленским

КСУ также рассмотрит дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно разъяснения, можно ли привлечь президента к административной ответственности за нарушения карантина. КСУ рассматривает дело с сентября 2020 года.

Речь о том, что Владимир Зеленский в июне 2020 побывал в Хмельницком и посмаковал кофе в местном кафе. Тогда карантин запрещал заведениям питания принимать клиентов внутри, поэтому для президента сделали большое исключение.

Краткая предыстория