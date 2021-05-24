Заступниця голови парламентського Комітету з питань правової політики та представниця парламенту у КСУ Ольга Совгиря 24 травня розповіла про порядок денний роботи Суду на тиждень.
Зауважте КСУ розгляне конституційність скасування мажоритарної системи виборів
Справа про карантин вихідного дня
Суд розгляне справу щодо конституційності постанови Кабміну, якою запровадили так званий "карантин вихідного дня".
Це конституційне подання надійшло до КСУ в листопаді 2020 року. З того часу залишається нерозглянутим, хоча "карантин вихідного дня" вже втратив чинність,
– зауважила Ольга Совгиря.
До речі, КСУ у грудні 2020 року відкрив провадження щодо конституційності постанови Кабміну про введення карантину вихідного дня.
10 грудня Велика палата КСУ відмовила у відкритті провадження за конституційним поданням 48 народних депутатів. Однак 14 грудня КСУ повідомив, що візьметься за справу.
Справа про порушення карантину Зеленським
КСУ також розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо роз'яснення, чи можна притягнути президента до адмінвідповідальності через порушення карантину. КСУ розглядає справу з вересня 2020 року.
Мовитися про те, що Володимир Зеленський у червні 2020 року побував у Хмельницькому і посмакував кавою в місцевому кафе. Тоді карантин забороняв закладам харчування приймати клієнтів усередині, тож для президента зробили неабиякий виняток.
Коротка передісторія
- Разом із президентом тоді були керівник ОП Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
- 10 червня 2020 року поліцейські склали адмінматеріали за фактом порушення правил карантину.
- А 19 числа суд у Хмельницькому вирішив оштрафувати всіх високопосадовців, крім президента. Штраф виписали й власнику закладу Андрію Мельниченку.
- Під час розгляду суд засумнівався в можливості притягнення очільника держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.
- Тоді суд звернувся до голови ВСУ з проханням скликати пленум. Пленум Верховного суду вирішив звернутись до КСУ, щоб розтлумачити можливе притягнення президента до адмінвідповідальності за порушення карантину.
- Згодом Зеленський погодився сплатити штраф, якщо такий буде на нього накладено. Також він мав намір заплатити штраф і за кафе.