Кто будет исполнять обязанности премьера в случае отсутствия Шмигаля: определили человека
Источник:постанова уряду
Если будет отсутствовать премьер-министр Денис Шмигаль, вместо него будет работать первый вице-премьер Алексей Любченко. Именно он тогда будет исполнять обязанности Шмыгаля.
Кабмин внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вицепремьер-министров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
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Как было раньше
Ранее обязанности Шмыгаля должен был исполнять вице-премьер Алексей Резников. Дело в том, что в правительстве не было первого вице-премьера.
Что будет в компетенции Любченко
Кабмин также определил вопросы, которые будут находиться в компетенции Любченко:
- экономического и социального развития,
- торговли,
- государственной инвестиционной политики,
- внешнеэкономической политики,
- развития предпринимательства,
- государственно-частного партнерства, государственных закупок,
- экспортного контроля,
- контроля за ценами, регуляторной политики,
- рекламной деятельности,
- туризма.
Также чиновник занимается вопросами управления топливно-энергетическим комплексом и энергетической безопасности государства, охраны окружающей природной среды.Обратите внимание! В мае Любченко назначили первым вицепремьером-министром экономики. Перед тем он был главой Государственной налоговой службы. В июне политика ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.