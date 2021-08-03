Кто будет исполнять обязанности премьера в случае отсутствия Шмигаля: определили человека

Если будет отсутствовать премьер-министр Денис Шмигаль, вместо него будет работать первый вице-премьер Алексей Любченко. Именно он тогда будет исполнять обязанности Шмыгаля.

Кабмин внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вицепремьер-министров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

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Как было раньше

Ранее обязанности Шмыгаля должен был исполнять вице-премьер Алексей Резников. Дело в том, что в правительстве не было первого вице-премьера.

Что будет в компетенции Любченко

Кабмин также определил вопросы, которые будут находиться в компетенции Любченко:

экономического и социального развития,

торговли,

государственной инвестиционной политики,

внешнеэкономической политики,

развития предпринимательства,

государственно-частного партнерства, государственных закупок,

экспортного контроля,

контроля за ценами, регуляторной политики,

рекламной деятельности,

туризма.

Также чиновник занимается вопросами управления топливно-энергетическим комплексом и энергетической безопасности государства, охраны окружающей природной среды.