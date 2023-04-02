Шесть категорий: кто имеет отсрочку от мобилизации в апреле

В Украине уже больше года продолжается военное положение и общая мобилизация. Военнообязанными во время военного положения считаются все мужчины от 18 до 60 лет.

24 Канал рассказывает, предусмотрено ли законом исключение, и кого не призовут по мобилизации с 1 апреля.

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Отметим, что общая мобилизация и военное положение в Украине продлена до 20 мая 2023 года.

Военнообязанными во время военного положения считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Однако в последние годы в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации были внесены изменения, и шесть категорий мужчин получают отсрочку от службы.

Кого призывают в первую очередь с 1 апреля

Мужчины, не имеющие опыта службы должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца. Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки, но военные с опытом службы отправляются сразу в воинские части, а там могут получить боевое задание на фронте.

Повестки получают:

призывники, прошедшие военную службу;

военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

лица сняты или исключены из военного учета;

лица с инвалидностью;

у кого "белый билет" – ограниченно пригодные в военное время и непригодные в мирное время или ограниченно пригодные в мирное время и пригодные в военное время;

Кто имеет отсрочку от мобилизации в апреле 2023 года

В статье 23 Закона указаны все обстоятельства, при которых 6 категорий мужчин получают отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году.

Не мобилизуют по следующим категориям:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

за профессиональной деятельностью;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;

Отсрочка по профессиональной деятельности:

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка по семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Отсрочка по состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Лица с инвалидностью могут быть мобилизованы, если подходят по состоянию здоровья и только по собственному желанию и месту жительства.

Отсрочка из-за бронирования на работе:

Забронированы на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.