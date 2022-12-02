В Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света

Из-за существенно поврежденной энергоинфраструктуры и дефицита электроэнергии в Украине вынуждены внедрять различные типы отключений света у потребителей. Однако такие отключения бывают достаточно не равномерными.

Так, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за прошедшую неделю количество жалоб от потребителей возросло вдвое. Они касались несоблюдения графиков и несправедливости в очередности отключений.

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Какие жалобы обнаружили

Также была выявлена значительная часть жалоб украинцев на ненадлежащую коммуникацию операторов системы распределения (ОСР) с потребителями. В частности, были и случаи недонесения информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков.

При этом, благодаря анализу, проведенному Минэнерго, НКРЭКУ и Госэнергонадзора, удалось выяснить, что жалобы граждан обоснованные. Больше всего их поступило из:

Киева и Киевщины,

Полтавы,

Львова.

Руководители ОСР будут нести персональную ответственность

Так как такая ситуация должна быть исправлена, министр энергетики Герман Галущенко провел совещание. Речь шла о справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями во время принудительного ограничения потребления света.

При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность,

– подчеркнул министр.

При этом замруководителя ОП Ростислав Шурма отметил, что вопросом национальной безопасности является соблюдение справедливости при снабжении электроэнергией как объектов критической инфраструктуры, так и потребителей. Поэтому это контролируется на самом высоком уровне государства.

Поэтому чтобы соблюдение графиков и очередности отключений были справедливыми, инспекция вместе с представителями НКРЭКУ, Укрэнерго и СБУ будет проводить внеплановые проверки. Уполномоченные представители соответствующих структур будут дежурить на диспетчерских пунктах ОСП и ОСР в утренние и вечерние часы пиков.

Кроме министра энергетики, участие в совещании приняли:

заместитель руководителя офиса Президента Украины Ростислав Шурма,

председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский,

руководство Госэнергонадзора,

руководство НЭК "Укрэнерго",

руководство операторов систем распределения

Блэкаут в Украине

Из-за постоянных обстрелов России вероятность новых блекаутов совсем не "туманна". Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, как будут работать банки, почта и связь.

Также к тотальным блэкаутам готовятся как большие, так и маленькие магазины и супермаркеты. Они уже закупают генераторы и горючее, чтобы продолжать стабильно работать.

Чтобы обеспечить людей связью, местные власти Киева объединили усилия с мобильными операторами. Они совместно разработали алгоритм, позволяющий обеспечить жителей бесперебойной связью.

Также в Киеве заявляют, что из-за российских террористических атак есть вероятность, что столица останется без отопления до весны. Это возможно, если оккупанты поразят объекты критической инфраструктуры, работу которых невозможно будет возобновить в течение суток.

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