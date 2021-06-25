Кто будет подписывать контракт на газ, – в Кремле отреагировали на санкции против Миллера

В Москве отреагировали на то, что Украина продлила санкции против главы "Газпрома" Алексея Миллера. В Кремле спрашивают, кто теперь будет подписывать контракт на газ.

Москва удивилась из-за введения санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Почему Псеков удивляется

Песков утверждает, что странно продлевать санкции на фоне разговоров о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Эти шаги в Москве называют "обрубанием хвостов перед встречей".

Украина заинтересована в транзите газа, но объявляет санкции в отношении Миллера. А кто будет подписывать контракт?

– сказал Песков.

Что известно о санкциях

Накануне украинский президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских бизнесменов и чиновников.

Речь идет о главе госкорпорации "Ростех" Сергее Чемезове, владельце металлургической корпорации Михаиле Шелкове, главе "Газпрома" Алексее Миллере и бизнесменах братьях Ротенбергах. Всего под ограничения попали 538 фамилий.

Срок санкций – 3 года. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и тому подобное.

Кроме того, санкции наложили на 540 российских предприятий. Нпример, на "Аэрофлот", "РусДжет", "Авиакомпания Сибирь", "Газпром авиа".