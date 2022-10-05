Даже если Путин решится на передачу власти, на сегодняшний день неизвестно, кто мог бы стать его "преемником". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Операция "преемник"

Гудков заверил, что на сегодняшний день маловероятно, что в Кремле отважатся на то, чтобы передать власть какой-то другой влиятельной политической фигуре.

Я бы выбросил из головы операцию "преемник". Она не имеет никакой перспективы. Даже если завтра Путин умрет или исчезнет, о чем мечтают миллиарды людей, а что дальше? Сохранить "путинизм" без Путина – невозможно. Ни Патрушев, ни Мишустин, ни губернаторы – они не смогут руководить предыдущими методами, поскольку не удержат власть,

– убежден российский оппозиционер.

По его мнению, "новая власть" может "помучиться неделю-две", после чего "последуют деструктивные процессы", в результате которых их "выкинут из Кремля".

"Операция "преемник" если и будет, то Путин не сразу уйдет от власти. Будут договоренности, что какие-то люди что-то должны сделать, тогда с ними будут разговаривать о гарантиях личной безопасности. И только после этого может быть процесс передачи реальной власти в России не пропутинским" людям." Путинизм" закончится вместе с концом Путина", – подчеркнул Гудков.

Кто станет преемником Путина: смотрите видео

Пример Назарбаева

Эксперт отметил, что ситуация в России на сегодняшний день непрогнозирована и запутана.

В России может и не быть следующего президента: страна может перейти на парламентскую модель, и там будет премьер-министр. Я не думаю, что Патрушев может стать преемником. При живом Путине, хоть как-то дееспособном, пусть даже частично, кто-то просто так не сможет стать преемником,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин понимает, что если он даже "уйдет от власти на два часа" – он к ней может уже не вернуться.

"Он видит, что произошло с Назарбаевым, какие перевороты и революции происходили в других странах – он все это анализирует. Для него задача – удержать личную власть как можно дольше. Для этого он может использовать много врачей и процедур, чтобы поддерживать себя в трудоспособном состоянии", – резюмировал Гудков.

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