Даже если Путин решится на передачу власти, на сегодняшний день неизвестно, кто мог бы стать его "преемником". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
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Операция "преемник"
Гудков заверил, что на сегодняшний день маловероятно, что в Кремле отважатся на то, чтобы передать власть какой-то другой влиятельной политической фигуре.
Я бы выбросил из головы операцию "преемник". Она не имеет никакой перспективы. Даже если завтра Путин умрет или исчезнет, о чем мечтают миллиарды людей, а что дальше? Сохранить "путинизм" без Путина – невозможно. Ни Патрушев, ни Мишустин, ни губернаторы – они не смогут руководить предыдущими методами, поскольку не удержат власть,
– убежден российский оппозиционер.
По его мнению, "новая власть" может "помучиться неделю-две", после чего "последуют деструктивные процессы", в результате которых их "выкинут из Кремля".
"Операция "преемник" если и будет, то Путин не сразу уйдет от власти. Будут договоренности, что какие-то люди что-то должны сделать, тогда с ними будут разговаривать о гарантиях личной безопасности. И только после этого может быть процесс передачи реальной власти в России не пропутинским" людям." Путинизм" закончится вместе с концом Путина", – подчеркнул Гудков.
Кто станет преемником Путина: смотрите видео
Пример Назарбаева
Эксперт отметил, что ситуация в России на сегодняшний день непрогнозирована и запутана.
В России может и не быть следующего президента: страна может перейти на парламентскую модель, и там будет премьер-министр. Я не думаю, что Патрушев может стать преемником. При живом Путине, хоть как-то дееспособном, пусть даже частично, кто-то просто так не сможет стать преемником,
– объяснил обозреватель.
По его словам, Путин понимает, что если он даже "уйдет от власти на два часа" – он к ней может уже не вернуться.
"Он видит, что произошло с Назарбаевым, какие перевороты и революции происходили в других странах – он все это анализирует. Для него задача – удержать личную власть как можно дольше. Для этого он может использовать много врачей и процедур, чтобы поддерживать себя в трудоспособном состоянии", – резюмировал Гудков.
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Дискуссии по поводу преемника Путина: что известно
- Из-за неудач Владимира Путина на международной арене, а также в войне против Украины, в Москве все больше возможна смена власти. На место главы кремля есть ряд кандидатов из разных групп влияния.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что на сегодняшний день одним из возможных преемников главы Кремля может стать глава ЧВК "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин.
- Также Шейтельман считает, что в России сейчас такая ситуация, в которой возможно, что Путин уже не принимает решения. Если он еще не исчез, то может исчезнуть очень незаметно, и на смену ему придет "временное правительство".
- В то же время, российский оппозиционер Игорь Яковенко рассказал, что в России сейчас происходят процессы, которые в конце концов должны содержать конструкцию режима Путина. Глава Кремля, вероятнее всего, понимает, у него не будет как такового преемника.
- А вот российский политолог Аббас Галлямов отметил, что политические элиты России точно задумываются о преемнике Путина, но этот вопрос пока не находится в повестке дня. Однако все может измениться после зимы или еще одного масштабного поражения россиян на фронте.