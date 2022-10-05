Навіть якщо Путін наважиться на передачу влади, на сьогодні невідомо, хто міг би стати його "наступником". Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.
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Операція "наступник"
Гудков запевнив, що на сьогодні малоймовірно, що у Кремлі зважаться на те, щоб передати владу якійсь іншій впливовій політичній фігурі.
Я б викинув би з голови операцію "наступник". Вона не має жодної перспективи. Навіть якщо завтра Путін помре чи зникне, про що мріють мільярди людей, а що далі? Зберегти "путінізм" без Путіна – неможливо. Ні Патрушев, ні Мішустін, ні губернатори – вони не зможуть керувати попередніми методами, оскільки не утримають владу,
– переконаний російський опозиціонер.
На його думку, "нова влада" може "помучитися тиждень-два", після чого "підуть деструктивні процеси", внаслідок яких їх "викинуть із Кремля".
"Операція "наступник" якщо і буде, то Путін не одразу піде від влади. Будуть домовленості, що якісь люди щось мають зробити, тоді з ними розмовлятимуть про гарантії особистої безпеки. І лише після цього може бути процес передачі реальної влади в Росії не пропутінським людям. "Путінізм" закінчиться разом із кінцем Путіна", – підкреслив Гудков.
Хто стане наступником Путіна: дивіться відео
Приклад Назарбаєва
Експерт зазначив, що ситуація у Росії на сьогодні непрогнозована та заплутана.
У Росії може й не бути наступного президента: країна може перейти на парламентську модель, і там буде прем'єр-міністр. Я не думаю, що Патрушев може стати наступником. За живого Путіна, який хоч якось дієздатний, нехай навіть частково, хтось просто так не зможе стати наступником,
– пояснив оглядач.
За його словами, Путін розуміє, що якщо він навіть "відійде від влади на дві години" – він до неї може вже не повернутися.
"Він же бачить, що сталося з Назарбаєвим, які перевороти та революції відбувалися в інших країнах – він усе це аналізує. Для нього завдання – утримати особисту владу якнайдовше. Для цього він може використовувати багато лікарів та процедур, щоб підтримувати себе у працездатному стані", – резюмував Гудков.
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Дискусії щодо наступника Путіна: що відомо
- Через невдачі Владіміра Путіна на міжнародній арені, а також у війні проти України, у Москві все більше можлива зміна влади. На місце глави кремля є низка кандидатів з різних груп впливу.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що на сьогодні одним із можливих наступників глави Кремля може стати очільник ПВК "Вагнера" і "кухар Путіна" Євгєній Прігожин.
- Також Шейтельман вважає, що у Росії нині така ситуація, в якій може бути, що Путін уже не приймає рішення. Якщо він ще не зникнув, то може зникнути дуже непомітно, й на заміну йому прийде "тимчасовий уряд".
- Водночас російський опозиціонер Ігор Яковенко розповів, що у Росії нині відбуваються процеси, які зрештою мають змести конструкцію режиму Путіна. Глава Кремля, найімовірніше, розуміє, у нього не буде як такого наступника.
- А ось російський політолог Аббас Галлямов зауважив, що політичні еліти Росії точно задумуються про наступника Путіна, але це питання поки що не є в порядку денному. Однак все може змінитися після зими або ще одної масштабної поразки росіян на фронті.