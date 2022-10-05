Навіть якщо Путін наважиться на передачу влади, на сьогодні невідомо, хто міг би стати його "наступником". Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

Зверніть увагу Очевидно, готується: Шейтельман назвав нового фаворита на місце путіна

Операція "наступник"

Гудков запевнив, що на сьогодні малоймовірно, що у Кремлі зважаться на те, щоб передати владу якійсь іншій впливовій політичній фігурі.

Я б викинув би з голови операцію "наступник". Вона не має жодної перспективи. Навіть якщо завтра Путін помре чи зникне, про що мріють мільярди людей, а що далі? Зберегти "путінізм" без Путіна – неможливо. Ні Патрушев, ні Мішустін, ні губернатори – вони не зможуть керувати попередніми методами, оскільки не утримають владу,

– переконаний російський опозиціонер.

На його думку, "нова влада" може "помучитися тиждень-два", після чого "підуть деструктивні процеси", внаслідок яких їх "викинуть із Кремля".

"Операція "наступник" якщо і буде, то Путін не одразу піде від влади. Будуть домовленості, що якісь люди щось мають зробити, тоді з ними розмовлятимуть про гарантії особистої безпеки. І лише після цього може бути процес передачі реальної влади в Росії не пропутінським людям. "Путінізм" закінчиться разом із кінцем Путіна", – підкреслив Гудков.

Хто стане наступником Путіна: дивіться відео

Приклад Назарбаєва

Експерт зазначив, що ситуація у Росії на сьогодні непрогнозована та заплутана.

У Росії може й не бути наступного президента: країна може перейти на парламентську модель, і там буде прем'єр-міністр. Я не думаю, що Патрушев може стати наступником. За живого Путіна, який хоч якось дієздатний, нехай навіть частково, хтось просто так не зможе стати наступником,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін розуміє, що якщо він навіть "відійде від влади на дві години" – він до неї може вже не повернутися.

"Він же бачить, що сталося з Назарбаєвим, які перевороти та революції відбувалися в інших країнах – він усе це аналізує. Для нього завдання – утримати особисту владу якнайдовше. Для цього він може використовувати багато лікарів та процедур, щоб підтримувати себе у працездатному стані", – резюмував Гудков.

Читайте також Путін втратив лице: як диктатору показали, що він "зайвий" на саміті ШОС

Вас також може зацікавити – чи збирається Путін оголосити офіційно війну Україні: дивіться відео

Дискусії щодо наступника Путіна: що відомо