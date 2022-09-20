Очевидно, готовится: Шейтельман назвал нового фаворита на место путина

Из-за неудач владимира путина на международной арене, а также в войне против Украины, в москве все больше возможна смена власти. На место главы кремля есть ряд кандидатов из разных групп влияния.

Авторитет президента россии стремительно падает не только в народе, но и среди элиты, что влечет за собой политическую активизацию отдельных фигур. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт убежден, что на сегодняшний день устранение путина от власти очень вероятно после еще одного поражения его армии на поле боя.

"Его кредит доверия не в народе, а в элите - падает со страшной силой. Ему еще один удар нанесла Алла Пугачева, которая является "певицей среди элиты". А вот какая будет форма правления – здесь лучше посмотреть впоследствии", – пояснил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, за последние две недели в качестве возможных замен кремлевскому лидеру появились несколько кандидатов. В частности, сын секретаря Совбеза россии Николая Патрушева Дмитрий, а также первый заместитель руководителя администрации президента россии Сергей Кириенко. Он убежден, что выбор "преемника" будет зависеть от того, какая из "политических" групп победит.

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В то же время обозреватель добавил, что за последнюю неделю также появилось впечатление, что одним из вероятных кандидатов может быть глава чвк "вагнера" и "повар путина" евгений Пригожин.

Важно, что он все делает открыто: говорит проникновенные речи, которые приходят к сердцу каждого, не скрывается – все снимает и показывает. И еще когда спрашивают о сложных темах, он отвечает на них. Раньше он бы головы не поднял, рот не открыл бы в такой ситуации... Я думаю, он может готовить себя на роль диктатора российской федерации,

– указал обозреватель.

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Что известно о евгении пригожине

Евгений Пригожин (1961, Ленинград) — российский олигарх и доверенное лицо главы кремля владимира путина, контролирующего "сеть компаний", включая чвк "вагнера", "ольгинских троллей" и т.д.

Одна из компаний пригожина занималась организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище "повар путина".

По состоянию на 2019 год, его состояние оценивалось в 14,6 млрд рублей.

С 2016 г. находится под санкциями США, с 2020 г. – под санкциями Евросоюза и Великобритании, с 2022 г. – Австралии, Канады и Японии.

В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о пригожине и еще 12 сотрудниках "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в политические и избирательные процессы в США.

Недавно в сети появилось видео, на котором человек, похожий на "повара путина", вербует заключенных для участия в войне. Его сняли в одной из русских колоний.

Российский журналист Тимур Олевский считает, что именно пригожин лично вербует заключенных. По его мнению, за каждого зека "повар путина" получает деньги.

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