Кто будет вместо Абрамовского: в "Слуге народа" назвали кандидата
Источник:24 канал
Парламентарии 3 ноября отправили в отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Эту должность временно возглавит Руслан Стрелец, который сейчас является заместителем главы Минприроды.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.
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Как отметил Арахамия, Стрельца изберут временно исполняющим обязанности. Произойдет это на ближайшем заседании Кабинета Министров.
Затем, через 1–2 недели определимся и пойдем в сессионный зал,
– сказал глава фракции.
Отставка Абрамовского: главное
Увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды поддержал 221 народный депутат. За это решение проголосовали во время пленарного заседания Рады 3 ноября.
О том, что министр написал заявление об увольнении, стало известно 19 октября. Сам Абрамовский заявил, что написать заявление об увольнении его побудили выводы СНБО. Согласно им, ведомство неэффективно выполняет свою работу. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".
Что известно о Романе Абрамовском?Его назначили министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Заметим, что 3 ноября с должностями простились еще 4 министра, среди них:
- Алексей Резников ушел с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Алексей Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
- Олег Уруский – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрей Таран – с должности министра обороны.