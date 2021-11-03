Кто будет вместо Абрамовского: в "Слуге народа" назвали кандидата

Парламентарии 3 ноября отправили в отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Эту должность временно возглавит Руслан Стрелец, который сейчас является заместителем главы Минприроды.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно "Министропад": кто получит кресла в Кабмине Шмыгаля вместо уволенных чиновников

Как отметил Арахамия, Стрельца изберут временно исполняющим обязанности. Произойдет это на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Затем, через 1–2 недели определимся и пойдем в сессионный зал,

– сказал глава фракции.

Отставка Абрамовского: главное

Увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды поддержал 221 народный депутат. За это решение проголосовали во время пленарного заседания Рады 3 ноября.

О том, что министр написал заявление об увольнении, стало известно 19 октября. Сам Абрамовский заявил, что написать заявление об увольнении его побудили выводы СНБО. Согласно им, ведомство неэффективно выполняет свою работу. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".

Что известно о Романе Абрамовском? Его Его назначили министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Заметим, что 3 ноября с должностями простились еще 4 министра, среди них: