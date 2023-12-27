"Там, где есть люди": кто придумал вручать повестки в спортзалах и ресторанах, – объяснение ВСУ

Общество обсуждает новый законопроект о мобилизации. Конечно, украинцев беспокоит вручение повесток в общественных местах.

Многие возмущаются и считают такое вручение незаконным. Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона объяснил, законно ли вручать повестки в общественных местах, и рассказал, кто это инициировал.

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Кто решает вручать повестки в маршрутках, спортзалах и ресторанах

Это общая практика оповещения в общественных местах. Там, где есть люди, там проводятся мероприятия по оповещению. В домах есть домофоны, не открываются двери – можно придумать разные причины, чтобы не получить повестку. А повестку военнообязанный гражданин должен получить лично,

– ответил Фитьо.

Законно ли вручать повестки на улицах

По словам Фитьо, в законе написано, что осуществление мер оповещения, то есть вручение повесток, не запрещено практически нигде. Так что оно разрешено во всех общественных местах. Улицы и блокпосты – это общественные места, поэтому там можно вручать повестки, что и делают работники ТЦК и СП.

Зачем это делается? Чтобы все, кто игнорирует постановку на военный учет и не уточняет свои учетные данные, это сделали. Если вы были в своем ТЦК и СП и имеете при себе документ, удостоверяющий личность, и военно-учетный документ, где указано, что вы пригодны или непригодны к военной службе, то к вам в принципе вопросов не будет, потому что у вас есть при себе документы и вы выполнили свой долг по военному учету,

– объяснил Фитьо.

Первая повестка не равна поездке под Авдеевку

Также Фитьо подчеркнул, что получение первой повестки не означает немедленную отправку на фронт. Это необходимо, чтобы уточнить учетные данные, проверить здоровье и предоставить документы о праве на отсрочку, если таковые имеются.

Киевлян интересует вопрос, будут ли повестки вручать на блокпостах

На днях в столице установили временные блокпосты. В КГВА сообщили детали.