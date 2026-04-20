Камуфляж не для всех: кто может носить военную форму и что грозит за нарушение

Стиль "милитари" давно стал популярным элементом гражданского гардероба, однако носить настоящую военную форму разрешено далеко не всем. В Украине существует четко определенный перечень лиц, которые имеют на это право.

Об этом говорится в объяснении Министерства обороны Украины.

Кто может носить военную форму?

Перечень категорий граждан, которые имеют право носить военную форму, утвержден приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017.

Согласно этим правилам, надевать военную форму могут:

военнослужащие;

военнообязанные на сборах;

резервисты;

курсанты и лицеисты;

уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.

Гражданские граждане в этот перечень не входят, поэтому носить официальную военную форму не могут.

Важно! Ответственность за нарушение правил ношения военной формы для гражданских предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях. В частности, за незаконное использование военной формы со знаками различия ВСУ или других военных формирований предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 2 550 до 3 400 гривен, а также конфискацию соответствующей одежды.

В случае повторного нарушения в течение года санкции ужесточаются: штраф составляет от 3 400 до 6 800 гривен или могут быть назначены общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов, также с конфискацией формы.

Как отличить форму от стиля "милитари"?

К военной форме относится одежда установленных образцов с официальными маскировочными рисунками, в частности ММ-14 (украинский пиксель), ММ-16Ф (для ВМС) и другими утвержденными схемами, используемых для выполнения боевых или специальных задач.

Зато одежда стиля "милитари" – это та, которая только визуально напоминает военную. Она может иметь похожую цветовую гамму, но не должна копировать уставные камуфляжи, государственную символику, знаки различия ВСУ или других военных формирований.

Как следствие, гражданские вещи без официальных военных элементов разрешены к использованию и не считаются военной формой

