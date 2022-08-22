Кто может вручать повестку, а кто нет: что предусматривает закон

В стране продолжается военное положение из-за войны с российскими оккупантами. Наша армия не нуждается в мобилизации, но украинцы должны предоставлять свои данные для центров комплектования.

Центры комплектования продолжают раздавать повестки мужчинам. О немедленном призыве речь не идет: армия укомплектована и нуждается только в определенных специалистах, речь идет только об обновлении всех данных военнообязанных.

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Кто может раздавать повестки

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, часто можно встретить спекуляции на тему вручения повесток. Ее даже пытаются по-разному трактовать, сбивая всех с толку.

Что нужно запомнить всем: работники Нацполиции и бойцы Территориальной обороны повесток не раздают. Они могут сопровождать уполномоченных лиц и обеспечивать порядок.

Закон четко регламентирует список лиц, имеющих право вручать повестки. Согласно законодательству, в него входят:

работники военкоматов;

уполномоченные лица коммунальных учреждений (ЖЭД);

работодатели;

уполномоченные работники учебных заведений.

Украинцев призывают не верить всяческим слухам, которые могут распространять в сети. Паника и недоверие – это то, на что надеется враг, поэтому следует доверять только официальным источникам.

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