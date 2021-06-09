Зеленский взялся за богачей: у кого есть все шансы попасть в реестр олигархов

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ – все они самые богатые люди Украины, которые в 2021 году традиционно возглавили список Forbes. Кое-кому из них удалось удвоить и даже утроить свое состояние. Теперь их ждут сюрпризы.

Президент Владимир Зеленский лично взялся за богачей. Гарант уже подал в Верховную Раду проект закона, в котором предлагает создать реестр так называемых олигархов и определить, кто ими является.

К слову В "Слуге народа" объяснили, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

"Мы говорим не только о противодействии и наказании за коррупционные действия, а об искоренении одной из базовых причин, которая порождает именно это явление, то есть непосредственное влияние крупного бизнеса на политиков и государственных служащих", – сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Как получить статус "олигарха"

Для получения статуса олигарха надо соответствовать по меньшей мере трем критериям из четырех:

занимать высшие государственные должности, иметь мандат или финансировать политические партии;

владеть или контролировать СМИ;

быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося естественной монополией;

или иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.

"Олигархи, еще во времена Кучмы, они собрались и переделили между собой сферы вообще рынка в Украине. Кто-то контролирует энергетику, кто-то металлургию, кто-то контролирует аграрный сектор. И вот так со времен Кучмы придерживались своих каких-то сфер. Такой у них был паритет", – отметил исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Первые в зоне риска – бизнесмен Игорь Коломойский и 5-й президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Они оба отвечают всем критериям, по которым могут попасть в реестр олигархов. Это накануне подтвердил сам министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, включение бизнесменов в такой реестр усложнит работу компаний, бенефициарами которых они являются, с иностранными контрагентами.

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"Раз Игорь Валерьевич сказал, что он морально готов, я думаю, его предупредили. При всем уважении, Игорь Валерьевич, дорогой, но ты должен быть в списке олигархов. Этого хотят и в Вашингтоне, и мы должны тебя включить в список олигархов, потому что по-другому нас не поймут. Другие будут пробовать как-то отмазаться", – сказал политолог Владимир Фесенко.



Игорь Коломойский и Петр Порошенко / Коллаж 24 канала

Чего не скажешь о Петре Порошенко. Если его внесут в список официальных миллиардеров-олигархов, он будет пытаться обжаловать такое решение в судах, в частности в Европейском суде по правам человека, и ни от своих каналов, ни от мандата он точно отказываться не будет, говорят эксперты.

"У Порошенко это его личная драма. Это не проблемы, это его драма. У него двойная сущность, такая двойная природа, он и бизнесмен, и политик. Ему очень нравится быть политиком. Он уже стал популярным политическим лидером, а это политика публичная, и даже больше, если ты стал рейтинговым политиком, это как наркотик. Отказаться от этого очень трудно", – рассказал Фесенко.

Виктор Пинчук и Ринат Ахметов

В отношении Пинчука и Ахметова, то те, скорее всего, на первой стадии будут пытаться договориться с Банковой, чтобы в них обнаружили только 2 признака олигарха из 4. Ибо даже если решатся избавиться от своих активов в медиа, что почти невероятно, то, чтобы продать крупные телеканалы, понадобится время и покупатель с очень большими деньгами. В их ситуации в лучшем случае они смогут разве что переписать бизнес на других лиц, но и это не будет панацей.

Если им вдруг что-то начнет угрожать, то мы увидим это в риторике новостей их телеканалов относительно Зеленского. Сейчас риторика нейтрально положительная,

– объяснил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Если текст законопроекта останется без изменений, то в соответствии с ним, решение о признании лица олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО же будет вести и сам реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.



Ринат Ахметов и Виктор Пинчук / Коллаж 24 канала