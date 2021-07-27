Киевская Русь – это не Россия: что думают украинцы об историческом наследии

Большинство украинцев считают, что преемницей Киевской Руси является Украина. Лишь четверть населения называет наследницей истории Россию или вообще ни одно из двух государств.

Впрочем, некоторые группы людей все же считают Россию наследницей Руси. Это прежде всего электорат ОПЗЖ и Партии Шария.

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Украина – наследница Киевской Руси

Несмотря на длительную российскую пропаганду и тезисы об "общности истории", украинцы в основном считают, что Киевская Русь – украинское наследие.

75% опрошенных считают Украину наследницей Киевской Руси;

8% – считают Россию;

9% – не считают правопреемницей ни одну из двух стран.



Опрос о государстве-наследнице Руси / Скриншот

Кто назвал преемницей Киевской Руси – Россию

Мнение населения практически не отличается в зависимости от региона проживания. На западе Украины Россию правопреемницей Руси называют лишь 3% опрошенных, а на востоке – 16%.

Относительно возраста показатели также фактически не отличаются: для молодежи это 75 – 77% опрошенных, для людей в возрасте – около 70%.

Значительно влияет на отношение к преемственности Киевской Руси политические предпочтения опрошенных.

Так, среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партий Мураева и Шария больше сторонников России. Лишь от 34 до 47% опрошенных среди них называют наследницей Россию.

Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 23 – 25 июля Метод опроса – телефонные интервью. В целом опросили 2 500 совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.