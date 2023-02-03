Арахамия анонсировал "очищение парламента": кто может потерять мандаты
Источник:Давид Арохамия
Из парламента продолжают выгонять представителей запрещенных в Украине партий. В ближайшее время без мандатов останутся три представителя пророссийской партии.
Об этом 3 февраля написал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
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"Все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – сказал Арахамия.
Кто потеряет мандаты
По словам политика, скоро будет больше информации о потерях мандатов. Он поблагодарил гражданское общество за давление на пророссийских депутатов.
Арахамия отметил, что получил много вопросов от журналистов по поводу представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Следовательно, решил сообщить несколько деталей:
- Олег Волошин принял решение сложить полномочия. Он сообщил об этом публично;
- сложить мандаты планируют Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.
На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского, – рассказал Арахамия.
Другие кандидаты на утрату полномочий
Источники издания РБК-Украина в парламенте рассказали, что депутаты от ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович хотят сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе на пленарном заседании Верховной Рады.