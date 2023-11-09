"Комендант" и "начальник службы наказаний": кто из топоккупантов засветился на Херсонщине

Команда KibOrg проанализировала документы командиров российских оккупантов, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Имена преступников рассекретили.

В целом большинство военных руководителей-террористов сидят подальше от линии фронта. В то же время пусть не радуют себя иллюзиями: мы их всюду достанем.

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В KibOrg назвали имена и фамилии окупантов

Владимир Емельянович – так называемый "комендант военной комендатуры" на временно оккупированной Херсонщине. Захватчик прописан в Москве.

Участвовал в войне на Востоке еще до начала полномасштабного вторжения России. По данным СМИ, в 2016 году он командовал 6-й танковой бригадой 1-й танковой армии ЗВО, которая была под Амвросиевкой. Впоследствии террорист "дослужился" до заместителя командующего 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Пока сидит на Херсонщине. А оттуда две дороги – в Гаагу или к Кобзону.



Владимир Емельянович / KibOrg

Геннадий Файзулин – так называемый "и.о. начальника управления полиции". Имеет абсолютно атрофированную совесть и целый ворох медалей. Прописан – в Йошкар-Оле. В качестве террориста руководил действиями подчиненных подразделений Управления ФСВНХ РФ по Республике Марий Эл в составе тактической группы группировки российских войск на территории Харьковщины и Луганщины.



Геннадий Файзулин / KibOrg

Евгений Соболев – бывший начальник Северной исправительной колонии №90 города Херсона. Когда оккупанты начали полномасштабное вторжение, стал "начальником" службы наказаний России. Соболева подозревают в государственной измене.



Евгений Соболев / KibOrg

Павел Филяев – полковник гвардии, командир в/ч 32364. Прописан в Пскове. Еще в 2020 году назначен на должность командира 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного, ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.



Павел Филяев / KibOrg

Михаил Кособоков – прописан в Москве. С 2020 года назначен заместителем командующего ВМФ РФ в оккупированном Крыму. А уже в 2021 году он был назначен командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.



Михаил Кособоков / KibOrg

Алибек Асланбеков – прописан в деревне Ленинградской области. За свою ничтожную жизнь успел послужить в Германии, в Северо-Кавказском военном округе. Кроме того, участвовал в боевых действиях в Ичкерии. Получил ряд позорных наград. В частности, за оккупацию Крыма.



Алибек Асланбеков / KibOrg

Антон Сироткин – прописан в Симферополе. После того, как россияне захватили полуостров, стал на их сторону. Назначен на должность "атамана Терского казацкого общества и Черноморского казачьего войска".



Антон Сироткин / KibOrg

Никакая фамилия оккупанта или предателя не будет забыта. Все получат по достоинству за свои позорные преступные действия.