Загалом більшість військових керівників-терористів сидять якнайдалі від лінії фронту. Водночас нехай не тішать себе ілюзіями: ми їх скрізь дістанемо.

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У KibOrg назвали імена та прізвища окупантів

Володимир Омельянович – так званий "комендант військової комендатури" на тимчасово окупованій Херсонщині. Загарбник прописаний у Москві.

Брав участь у війні на Сході України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними ЗМІ, у 2016 році він командував 6-ю танковою бригадою 1-ї танкової армії ЗВО, яка була під Амвросієвкою. Згодом терорист "дослужився" до заступника командувача 5-ї Червонопрапорної ордена Жукова загальновійськової армії. Наразі сидить на Херсонщині. А звідти дві дороги – у Гаагу або до Кобзона.



Володимир Омельянович / KibOrg

Генадій Файзулін – так званий "в.о. начальника управління поліції". Має абсолютно атрофовану совість та цілу купу медалей. Прописаний – у Йошкар-Олі. Як терорист керував діями підпорядкованих підрозділів Управління ФСВНГ РФ по Республіці Марій Ел у складі тактичної групи угруповання російських військ на території Харківщини та Луганщини.



Генадій Файзулін / KibOrg

Євген Соболєв – колишній начальник Північної виправної колонії №90 міста Херсона. Коли окупанти розпочали повномасштабне вторгненння, став "начальником"служби покарань Росії. Соболєва підозрюють у державній зраді.



Євген Соболєв / KibOrg

Павло Філяєв – полковник гвардії, командир в/ч 32364. Прописаний у Пскові. Ще у 2020 році призначений на посаду командира 51-го гвардійського парашутно-десантного Червонопрапорного, ордена Суворова полку імені Дмитра Донського 106-ї гвардійської повітряно-десантної Тульської Червонопрапорної ордена Кутузова дивізії.



Павло Філяєв / KibOrg

Михайло Кособоков – прописаний у Москві. Від 2020 року призначений заступником командувача ВМФ РФ в окупованому Криму. А вже 2021 року його призначили командувачем російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабасі.



Михайло Кособоков / KibOrg

Алібек Асланбеков – прописаний у селі Ленінградської області. За своє нікчемне життя встиг послужити в Німеччині, у Північно-Кавказькому військовому окрузі. Окрім того, брав участь у бойових діях в Ічкерії. Отримав низку ганебних нагород. Зокрема, за окупацію Криму.



Алібек Асланбеков / KibOrg

Антон Сироткін – прописаний у Сімферополі. Після того, як росіяни захопили півострів, став на їхній бік. Призначений на посаду "атамана Терського козацького товариства і Чорноморського козачого війська".



Антон Сироткін / KibOrg

Жодне прізвище окупанта або зрадника не буде забуте. Всі отримають по заслугах за свої ганебні злочинні дії.