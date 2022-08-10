Кто является главным возможным преемником путина: российский оппозиционер назвал фамилию

В мире продолжают обсуждать кандидатов на место путина. Эксперты обращают внимание на действия медведева, который постоянно пишет какие-то глупости в соцсетях. И все же, трон путина может занять совсем другой кандидат.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Илья Пономарев. Он шутит, что медведев может быть только правопреемником бутылки алкоголя, из котрой он пьет.

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По его мнению, Медведев просто хочет напоминать путину о своем существовании.

Ведь он был главным вероятным преемником путина. Но сейчас появился кириенко, из-за чего медведев очень скучает,

– отметил Пономарев.

Кто займет место путина в россии

российский оппозиционер считает, что также на место путина претендует мишустин, поскольку он сейчас премьер-министр, и всегда именно это лицо считают преемником президента.

"Но путин не выберет мишустина. В то же время фигура кириенко – это очень вероятно. А медведев тогда останется в резерве", – подчеркнул он.

На вопрос ведущего, может ли это место занять кадыров или собянин, Пономарев ответил, что кадыров точно нет, он чеченец, а собянин не имеет политического влияния и скептически настроен к войне против Украины, поэтому не сможет выполнять эти обязанности.

Пономарев о преемниках путина: видео 24 канала



Этих политиков уже обсуждали как преемников путина

К слову, ближайшее окружение путина и элита в широком смысле крайне недовольны происходящим и особенно тем, куда россия движется. Так что, вероятно, путина заменят.

Эксперты еще в мае назвали имена 3 возможных преемников путина: