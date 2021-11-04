Из вице-премьера – в Минобороны: биография Алексея Резникова

Бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников стал новым главой Министерства обороны Украины.

Биография политика насыщена яркими событиями. Об основных этапах известного украинского чиновника – читайте в материале 24 канала.

​Важно Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

Биография Алексея Резникова

Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове в семье преподавателя местного института физкультуры и известного в городе врача-невролога. Представитель тогдашней "золотой молодежи" по настоянию отца решил не избегать армии и прошел военную службу в рядах ВВС СССР.



Алексей Резников на разных этапах своей жизни всегда оставался улыбчивым / Фото из фейсбука политика

На память об армейских буднях в парашютно-десантной службе у него осталось хобби – прыжки с парашютом. Кроме него, у Резникова есть и другие, не менее экстремальные увлечения. Он занимается дайвингом, горными лыжами и автоспортом. Более того, в 2013 году он даже стал чемпионом Украины по ралли-рейдам.



Резникова можно назвать экстремалом / Фото из фейсбука политика

После возвращения на "гражданку" в 1986 году Алексей Резников поступил на юрфак Львовского университета (одним из его преподавателей был Иосиф Богдан – отец будущего главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана).



У Резникова опасные хобби / Фото из фейсбука политика

Параллельно студент подрабатывал на заводе и санитаром в областной больнице, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Также Резников играл в модном тогда КВН (возрожденный во времена перестройки "Клуб веселых и находчивых").

На юридическом поприще

Диплом правоведа с отличием 25-летний Резников получил в 1991 году, когда советская система права доживала последние дни, а перед молодым специалистом открывались новые перспективы. Резников с товарищами ожидаемо пошел в бизнес и стал одним из первых брокеров на Галичине.

Впрочем, несмотря на громкое название "Галицкие ценные бумаги" (Galicia Securities) и статус собственника и руководителя, первый блин оказался комом. Запасным аэродромом стало юридическое образование. В 1994 году Резников получил статус адвоката и новый опыт в непростых для юристов и Украины в целом реалиях переходной эпохи.



Юрист Алексей Резников за работой / Фото из фейсбук Алексея Резникова

В 1999 году молодой юрист решился на переезд в Киев.

В столице уже почти 10 лет делал успешную карьеру однокурсник Резникова – Игорь Пукшин. Он успел поработать и в Минэкономики, и в Фонде госимущества, впоследствии стал заместителем министра юстиции и задумался о собственном юридическом бизнесе. В 1999 году Пукшин запустит адвокатскую компанию "Правис" и пригласил на работу земляка и однокурсника Резникова.

Резников довольно быстро обжился в столице и подтянулся к другим проектам Пукшина, в частности – Центру развития украинского законодательства. Резников вел большие дела и защищал в судах деловые интересы известных в Украине людей – Александра Роднянского, Савика Шустера, Александра Ярославского и других. Также Резников, Пукшин и их партнеры активно защищали в судах интересы Виктора Ющенко и получили реноме "адвокатов революции".

В середине 2000-х пути Резникова и Пукшина разошлись. Последний ушел на государственную службу, а Резников сконцентрировал внимание на собственном юридическом проекте – адвокатской конторе Magisters. Партнером Резникова в этой компании стал Сергей Власенко (ныне – нардеп от ВО "Батькивщина"), с которым они активно работали еще в "Прависе".



Резников быстро обжился в столице / Фото из фейсбука политика

Компания Magisters стала одним из лидеров на рынке юридических услуг, а ее главным клиентом стал олигарх Виктор Пинчук. Резников был на передовой в войне за Никопольский завод ферросплавов между зятем Кучмы и другим олигархом – Игорем Коломойским. И изрядно "попил крови" владельцам группы "Приват". И хотя тогда победа была за Коломойским, Резников показал свой высокий уровень и подтвердил репутацию одного из лучших юристов страны.

Также Резников представлял интересы Виктора Пинчука в другой проигранной битве – за "Криворожсталь", но против Юлии Тимошенко оказался бессилен.



Раллийник Алексей Резников / Фото из фейсбука политика

Киевский политик

В 2008 году Алексей Резников решил пойти в политику, тем более, что его партнер – Сергей Власенко – уже год как имел удостоверение нардепа. Юридические дела шли хорошо – после объединения Magisters с "Прависом" и заходом в бизнес россиян во главе с однокурсником Путина Алексей Резников получил неплохую финансовую подушку.

Для старта политической карьеры Резников выбрал "оранжевый" проект Николая Катеринчука и стал депутатом Киевсовета. Выбор оказался не слишком удачным – Катеринчук и большинство партийцев стали "тушками" (в 2000-е так называли депутатов-перебежчиков) и влились в команды "космического мэра" Леонида Черновецкого.

Резников оказался в оппозиции к столичной власти, был одним из идеологов отстранения протеже Черновецкого Олеся Довгого и даже вел заседание Киевсовета при обстоятельствах, которые больше напоминали боевые действия.



2014-й год / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Принципиальность политика оценил Виталий Кличко, пригласивший Резникова в свою команду. После победы бывшего боксера и героя Революции Достоинства на выборах Алексей Резников стал секретарем Киевсовета, а впоследствии одним из заместителей мэра.



Мэр и его заместитель / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Именно он занимался подготовкой и проведением в Киеве финала Евровидения и футбольной Лиги Чемпионов. Оба мероприятия были проведены на высоком уровне и большая заслуга в этом именно Резникова.



Киевское Евровидение – дело рук Резникова, как и финал Лиги чемпионов / Фото из фейсбука политика

Менее успешно Резников занимался вопросами урегулирования засилья наружной рекламы и охраны исторических памятников, за что и получил много критики.

Светский лев

На этот период приходится тесное знакомство Резникова с юристом и кинопродюсером Андреем Ермаком, которое вскоре сыграет большую роль в дальнейшей карьере Резникова.

В свободное от работы время Алексей Резников стал звездой столичной "тусовки" – он был капитаном команды "знатоков" в украинском варианте игры "Що? Де? Коли?" ("Что? Где? Когда?"или ЧГК) и звездой светских мероприятий. Он не боялся иронизировать над собой, выглядеть смешно и позировать в импозантных головных уборах.

Также Резников удачно адаптировал под себя образ звезды Голливуда Джона Малковича и стал одним из немногих представителей украинской элиты, которым действительно идет бабочка и яркие пиджаки в клетку.



Капитан команды звездных знатоков / Фото из фейсбука Алексея Резникова

На фоне других представителей Киевского высшего света Резников выгодно отличался своей эрудицией – он владеет несколькими языками и постоянно читает. Как признался сам политик в интервью каналу ICTV, он одновременно читает по несколько книг на разных языках. Причем ему одинаково интересны как научные фолианты, так и легкий жанр – модные ныне биографии выдающихся личностей.



Резников знает толк в самоиронии / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Член команды Зеленского

В 2018 году Резников покинул госслужбу ради восстановления активной адвокатской и преподавательской практики. Но "командировка" в компанию Asters длилась не слишком долго. В 2020 году по приглашению своего давнего знакомого Андрея Ермака опытный юрист присоединяется к команде президента Зеленского как "джокер".

Так Алексей Резников довольно неожиданно стал вице-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ в Минске.



Работа по возрождению Донбасса продолжается / Фото Офиса Президента Украины

Несмотря на первоначальный скепсис, Резникову удалось усидеть на двух стульях и достичь определенных успехов. Министерство по делам оккупированных территорий под руководством Резникова вышло из тени, где находилось во времена правительств Гройсмана и Гончарука, а в ТКГ "молодая кровь" в лице 55-летнего специалиста показала себя умелым стратегом, который видит все подводные течения и нивелирует интриги россиян и их прихвостней.

Интересно Юрист, ставший вице-премьером: с чего началась политическая карьера Алексея Резникова

Алексей Резников все чаще появлялся на экранах и делал громкие, но взвешенные заявления. Он был одним из немногих представителей Зе-команды, к которым не было больших нареканий.

Резников проявил себя человеком, мыслящим нестандартно, имеющим связи и умеющим разрешать сложные конфликты. Еще со времен адвокатской практики Резников имел прозвище "миротворец", а теперь просто стал "работать по специальности".



Резников – голос Украины в ТКГ / Фото Офиса Президента Украины

Министр обороны

Резникова россияне возненавидели, ведь министр спокойно, взвешенно, тонко и иронично уничтожал все аргументы врага и выстроил четкую стратегию противодействия агрессору. После августовского резонансного заявления министра о необходимости размещения американских сил ПВО в Украине для защиты от оккупантов, Резников официально стал одним из топ-врагов Кремля.

Важно Правительство уже работает над законом об амнистии на оккупированных территориях, – Резников

Это заявление также непрозрачно намекнуло на амбиции самого политика. Предположения получили подтверждение осенью 2021 года, когда его кандидатуру начали называть в ряду претендентов на пост министра обороны.

на встрече представителей украинской власти с главой Пентагона Ллойдом Остином 19 октября Резников сидел слева от министра Тарана, но на сайте Офиса Президента выложили фото, на котором Тарана не видно, но видно Резникова. Некоторые увидели в этом намек.



Та самая фотография без Тарана / Фото Офиса Президента Украины

1 ноября Алексей Резников написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста главы Министерства по делам оккупированных территорий и в тот же день был номинирован на новый пост – министра обороны. По утверждению журналистки Сони Кошкиной, будущий министр обороны уже получил от военных новое звание – позывной "Знаток".

Личная жизнь и декларация

Министр Резников женат во второй раз. От первого брака у него есть сын – тинейджер Алексей Алексеевич и взрослая дочь Анастасия Штейнгауз (топ-менеджер ICTV). Также Резников является дважды дедушкой.

Второй брак Резникова происходил практически у нас на глазах. О бурном романе с телеведущей утреннего шоу на канале ICTV Юлией Зорий стало известно зимой 2020 года, когда пара объявила о помолвке. Резников в День святого Валентина написал большой пост в фейсбуке и раскрыл наконец секрет.



Резников и его невеста Юлия Зорий в Стамбуле сразу после предложения / Фото из фейсбука политика

Оказалось, что Резников и Зорий познакомились на вечеринке по случаю Евровидения в Киеве и встречались несколько лет. Осенью 2019 года юрист на яхте на Босфоре наконец сделал предложение любимой и предложил руку и сердце.

Сама же церемония заключения брака состоялась 25 июля 2020 года. Молодожены поступили оригинально и узаконили отношения буквально на месте работы Резникова – в Херсонской области на пункте пропуска "Каланчак", разделяющей две части Украины – свободную и временно оккупированную. Это было сделано, чтобы показать пример украинцам, которые сейчас живут в анексированном Крыму.



На свадьбе дочери Анастасии / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Благосостояние

Декларация показывает Резникова как состоятельного человека. Еще в 2003 году он стал владельцем большой (167,5 квадратных метра) квартиры в Киеве, также у него есть еще две квартиры и почти десяток земельных участков в окрестностях столицы Украины. Резников – владелец несколько карабинов, часов Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet, автомобилей Audi А8, PorscheBoxster, Volkswagen Amarok, квадроцикла Kawasaki и собственного багги.

Также у нового министра обороны есть две компании на Виргинских островах. Большую часть своих задекларированных денег – 1 миллион 100 тысяч долларов – Алексей Резников одолжил своей дочери – Анастасии Штейнгауз.