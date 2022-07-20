Все через их руки, – Андрющенко объяснил, кто контролирует "экономику" оккупированного Донбасса
россияне на оккупированных территориях воруют украинское зерно и урожай, продают это, грабят предприятия. А всей "экономикой" оккупированного Донбасса заведует группа фсбшников.
Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что были определенные попытки распределить власть, но у российских фсбшников больше всего направлений.
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Андрющенко отметил, что всю "экономику" Мариуполя контролирует группа фсб, которая отвечает за оккупированную Донецкую область и чьей "говорящей головой" является пушилин.
На сегодня Донецкую область полностью финансово контролирует эта фсб-шная группа, которая работает там с 2014 года. Все идет через их руки. Другая группа не имеет такого влияния, она в основном по мелочам типа ограбить что-то,
– заявил советник мэра.
По его словам, именно поэтому в Мариуполе ужесточили контроль, там восстанавливают порт и железную дорогу.
"Уже есть грузовое движение поездов из порта в Волноваху. Также на базе порта они строят военно-транспортный терминал", – добавил он.
Андрющенко о ситуации в Мариуполе и оккупированном Донбассе: видео
К слову, российские оккупанты продолжают внедрять свои правила в оккупированном Мариуполе. На этот раз они решили открыто лишить жилья мариупольцев.