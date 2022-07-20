Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що були певні намагання розподілити владу, але російські фсбшники мають найбільше напрямків.

До теми росіяни намагаються наступати на Бахмут: карта бойових дій станом на 20 липня

Андрющенко зазначив, що всю "економіку" Маріуполя контролює група фсб, яка відповідає за окуповану Донецьку область і чиєю "говорящою головою" є пушилін.

На сьогодні Донецьку область повністю фінансово контролює ця фсб-шна група, яка працює там з 2014 року. Все йде через їх руки. Інша група немає такого впливу, вона здебільшого по дрібницях типу пограбувати щось,

– заявив радник мера.

За його словами, саме тому у Маріуполі посилили контроль, там відновлюють порт і залізницю.

"Вже є вантажний рух потягів з порту до Волновахи. Також на базі порту вони створюють військово-транспортний термінал", – додав він.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі та окупованій Донеччині: відео



До слова, російські окупанти продовжують впроваджувати свої правила в окупованому Маріуполі. Цього разу вони вирішили відкрито позбавити житла маріупольців.