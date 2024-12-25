Отсрочка через Резерв+: кто может оформить и какие ограничения действуют

Для того, чтобы оформить отсрочку, необязательно идти в ТЦК, ведь это можно сделать через приложение Резерв+. Впрочем, пока такая возможность есть только у трех категорий мужчин: лица с инвалидностью, соискатели образования и мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко в эфире "Украинского Радио". Также важно то, что у каждой из категорий есть свои ограничения.

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Как работает отсрочка для лиц с инвалидностью

Адвокат объяснила, что не все мужчины с инвалидностью могут оформить отсрочку через Резерв+, поскольку информация о них может отсутствовать в реестрах.

Если человек имеет инвалидность и получает пенсию, то он, скорее всего, сможет оформить отсрочку через Резерв+. Но если он лицо с инвалидностью, но пенсию не получает, например, потому что ему не хватает стажа, а получает социальную помощь от соцзащиты, то на сегодня он не сможет оформить такую отсрочку через Резерв+,

– рассказала Тарасенко.

Она также отметила, что в случае бессрочной инвалидности через Резерв+ отсрочку оформят на один год. Если инвалидность установлена на определенный срок, и до его завершения осталось больше года, отсрочку оформят на год. Если же меньше года – до конца действия справки МСЭК.

Как работает отсрочка для соискателей образования

Адвокат объяснила, что военнообязанный сможет оформить отсрочку через Резерв+, если в Единой государственной электронной базе по вопросам образования есть подтверждение его обучения и отсутствия нарушений в последовательности получения образования.

Что нужно знать об отсрочке для мужчин, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет

Адвокат отметила, что через Резерв+ отсрочку может оформить только мужчина, у которого все трое или более детей рождены в браке с одной женщиной. Если дети от разных браков, вне брака или мужчина разведен, то электронная отсрочка недоступна и ее можно оформить только в бумажном виде.

Она также добавила, что хотя Минобороны планирует полностью оцифровать процесс предоставления отсрочек, это вряд ли будет реализовано.

"Для каждого основания для отсрочки должны быть определенные реестры, из которых программа получит информацию о том, что это действительно так и действительно выполняются такие требования. Впрочем, на сегодня не существует таких реестров, где бы хранилась абсолютно вся информация... А если нет реестра, то и невозможно в автоматическом режиме это проверить. Если сделать так, что через Резерв+ вы подали, а потом какой-то человек будет это еще проверять, то возникает много вопросов и коррупционные риски", – объяснила Тарасенко.