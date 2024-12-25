Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко в етері "Українського Радіо". Також важливим є те, що у кожної з категорій є свої обмеження.

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Як працює відстрочка для осіб з інвалідністю

Адвокатка пояснила, що не всі чоловіки з інвалідністю можуть оформити відстрочку через Резерв+, оскільки інформація про них може бути відсутньою в реєстрах.

Якщо чоловік має інвалідність і отримує пенсію, то він, скоріш за все, зможе оформити відстрочку через Резерв+. Але якщо він особа з інвалідністю, але пенсію не отримує, наприклад, тому що йому не вистачає стажу, а отримує соціальну допомогу від соцзахисту, то на сьогодні він не зможе оформити таку відстрочку через Резерв+,

– розповіла Тарасенко.

Вона також зазначила, що у разі безстрокової інвалідності через Резерв+ відстрочку оформлять на один рік. Якщо інвалідність встановлена на певний строк, і до його завершення залишилося більше як рік, відстрочку оформлять на рік. Якщо ж менше року – до кінця дії довідки МСЕК.

Як працює відстрочка для здобувачів освіти

Адвокатка пояснила, що військовозобов'язаний зможе оформити відстрочку через Резерв+, якщо в Єдиній державній електронній базі з питань освіти є підтвердження його навчання та відсутності порушень у послідовності здобуття освіти.

Що потрібно знати про відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років

Адвокатка зазначила, що через Резерв+ відстрочку може оформити лише чоловік, у якого всі троє або більше дітей народжені в шлюбі з однією жінкою. Якщо діти від різних шлюбів, поза шлюбом або чоловік розлучений, то електронна відстрочка недоступна і її можна оформити лише в паперовому вигляді.

Вона також додала, що хоча Міноборони планує повністю оцифрувати процес надання відстрочок, це навряд чи буде реалізовано.

"Для кожної підстави для відстрочки мають бути певні реєстри, з яких програма отримає інформацію про те, що це дійсно так і дійсно виконуються такі вимоги. Втім на сьогодні не існує таких реєстрів, де б зберігалась абсолютно вся інформація... А якщо немає реєстру, то й неможливо в автоматичному режимі це перевірити. Якщо зробити так, що через Резерв+ ви подали, а потім якась людина буде це ще перевіряти, то виникає багато питань і корупційні ризики", – пояснила Тарасенко.