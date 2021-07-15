Кто может стать нардепом после назначения Монастырского главой МВД: детали
Источник:24 канал
Рада уже 16 июля может проголосовать за назначение Дениса Монастырского главой МВД. Согласно предвыборному списку, его место в парламенте может занять 28-летний Антон Швачко.
По состоянию на июнь 2021 года Швачко занимал должность главы областного секретариата "Слуги народа" в Сумской области. По образованию, Швачко – маркетолог.
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Швачко родился в 1992 году в Сумах. Образование получил в Сумском национальном аграрном университете.
Что задекларировал политик
В декларации за 2018 год политик указал 2 квартиры. Одной из них Швачко владеет вместе с матерью – Надеждой Швачко.
Среди денежных активов Швачко указано:
- 283650 гривен на счету в "Приватбанке";
- 27 тысяч долларов – наличными;
- 15 тысяч евро наличными;
- 250 тысяч гривен наличными.
Комментарий журналиста Николова
Журналист Юрий Николов отметил, что именно Швачко станет главным "бенефициаром" после отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.
В результате "многоходовки" именно Антон (Швачко – 24 канал) в парламенте займет место Дениса Монастырского, который пойдет в МВД вместо Авакова,
– подчеркнул журналист.
Изменения в МВД: главное
- Арсен Аваков возглавлял МВД с 2014 года. В то же время 13 июля 2021 года он подал в отставку.
- Верховная Рада 15 июля поддержала отставку политика. "За" проголосовал 291 народный избранник.
- Вероятным преемником Авакова на посту главы МВД Денис Монастырский. До сих пор он занимал должность главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.